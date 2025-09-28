  2. জাতীয়

এনবিআর ভাগ সঠিক হয়নি মন্তব্যের পর পরামর্শক কমিটি ‘বিলুপ্ত’

জ্যেষ্ঠ প্রতিবেদক
প্রকাশিত: ১০:৩৪ পিএম, ২৮ সেপ্টেম্বর ২০২৫
এনবিআর ভবন। ছবি: সংগৃহীত

জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের (এনবিআর) ভাগ সঠিক হয়নি—এমন মন্তব্যের পরদিন পরামর্শক কমিটি বিলুপ্ত করেছে সরকার।এনবিআরকে দুই ভাগ করে রাজস্ব নীতি ও রাজস্ব ব্যবস্থাপনা বিভাগ করার উদ্দেশ্যে জারি করা অধ্যাদেশে এ কমিটির সুপারিশ ঠিকমত প্রতিফলিত হয়নি বলে শনিবার (২৭ সেপ্টেম্বর) এক সদস্যের অভিযোগের পরদিন এ সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়।

রোববার (২৮ সেপ্টেম্বর) অভ্যন্তরীণ সম্পদ বিভাগের উপসচিব বিভীষণ কান্তি দাশ স্বাক্ষরিত প্রজ্ঞাপন সূত্রে এ তথ্য জানা যায়।

প্রজ্ঞাপনে বলা হয়, ‌‘রাজস্ব নীতি এবং রাজস্ব ব্যবস্থাপনা কার্যক্রম পৃথকীকরণের লক্ষ্যে রাজস্ব নীতি ও ব্যবস্থাপনা অধ্যাদেশ ২০২৫ জারি করায় অভ্যন্তরীণ সম্পদ বিভাগ ৯ অক্টোবর ২০২৪ সালে গঠিত জাতীয় রাজস্ব সংস্কারবিষয়ক পরামর্শক কমিটির কার্যক্রম সমাপ্ত করা হলো।’

পরামর্শক কমিটির সদস্য ফরিদ উদ্দিন শনিবার এক গোলটেবিল আলোচনায় বলেন, এনবিআরকে দুই ভাগ করে আলাদা দুটি বিভাগ গঠনের প্রক্রিয়ায় যদি ‘বিদ্বেষ’ থেকে এ পদক্ষেপ নেওয়া হয়, তাহলে তা জাতির জন্য ভয়ংকর পরিস্থিতির সৃষ্টি করবে। তিনি উল্লেখ করেন, কমিটির সুপারিশ অনুযায়ী এনবিআরকে দুই ভাগ করা হয়নি বরং যেভাবে অধ্যাদেশ জারি হয়েছে তা তাদের সুপারিশের সঙ্গে সংগতিপূর্ণ নয়।

গত বছরের অক্টোবর মাসে গঠিত পাঁচ সদস্যের পরামর্শক কমিটি এনবিআরের সংস্কার প্রস্তাব এবং রাজস্ব নীতি ও প্রশাসন সংস্কারের জন্য বিভিন্ন পরামর্শ ও সুপারিশ দিয়ে আসছিল। তবে গত ১২ মে রাতে সরকার এনবিআর বিলুপ্ত করে ‘রাজস্ব নীতি ও রাজস্ব ব্যবস্থাপনা অধ্যাদেশ, ২০২৫’ জারি করে, যা এনবিআর কর্মীদের মধ্যে ব্যাপক অসন্তোষ ও আন্দোলনের জন্ম দেয়।

এনবিআরের কর্মীরা আন্দোলন করে এ অধ্যাদেশ বাতিলের দাবি জানিয়ে অবস্থান, কলমবিরতি ও কর্মবিরতির মতো কর্মসূচি পালন করেন। তাদের দাবি ছিল, এনবিআরের শীর্ষ পদে প্রশাসন ক্যাডার থেকে আসা সচিবদের নয়, বরং বিসিএস (কর) ও বিসিএস (শুল্ক ও আবগারি) ক্যাডারের অভিজ্ঞ কর্মকর্তাদের নিয়োগ দেওয়া হোক। আন্দোলনের প্রভাবে সরকার অধ্যাদেশ বাস্তবায়ন থেকে সরে আসে এবং সংশোধনের প্রতিশ্রুতি দেয়।

সরকারের তরফ থেকে জানানো হয়, এনবিআরকে দুই ভাগে ভাগ করে গঠিত ‘রাজস্ব নীতি’ এবং ‘রাজস্ব ব্যবস্থাপনা’ বিভাগের শীর্ষ পদে সংশ্লিষ্ট বিষয়ে অভিজ্ঞ সরকারি কর্মকর্তাদের নিয়োগ নিশ্চিত করা হবে সংশোধিত অধ্যাদেশের মাধ্যমে।

