গাজার পথে শহিদুল আলম, সম্মান জানালো ফিলিস্তিন দূতাবাস
গাজার ওপর ইসরায়েলের অবরোধ ভাঙার উদ্দেশ্যে পাঠানো ‘গ্লোবাল সুমুদ মিডিয়া ফ্লোটিলা’-তে অংশ নিয়ে প্রথম বাংলাদেশি হিসেবে ইতিহাস গড়েছেন আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন আলোকচিত্রী, শিক্ষক ও মানবাধিকারকর্মী ড. শহিদুল আলম।
এই সাহসী অভিযানে অংশগ্রহণ করায় বাংলাদেশে অবস্থিত ফিলিস্তিন দূতাবাস তাকে গর্বের সঙ্গে সম্মান জানিয়েছে।
বৃহস্পতিবার ফিলিস্তিন দূতাবাস এক বিবৃতিতে বলেছে, ন্যায়ের পক্ষে নির্ভীক কণ্ঠস্বর হিসেবে বিশ্বব্যাপী পরিচিত শহিদুল আলমের এই ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।
শনিবার (২৭ সেপ্টেম্বর) তিনি নিজেই এ ঘোষণা দেন। একই সঙ্গে ‘ফ্রিডম ফ্লোটিলা কোয়ালিশন’-এর উদ্দেশ্য এবং গাজায় চলমান মানবিক বিপর্যয়ের বিরুদ্ধে নিজের অবস্থানও স্পষ্ট করেন।
শহিদুল আলম বলেন, গাজা ২০০৭ সাল থেকে ইসরায়েলি অবরোধের মুখে। সেখানে মানুষ ভয়াবহ দুর্ভিক্ষ ও নির্বিচার হত্যার শিকার হচ্ছে, যা বিশ্ববাসীর প্রতিবাদ সত্ত্বেও অব্যাহত রয়েছে। এই বাস্তবতা বিশ্বমাধ্যমে যথাযথভাবে প্রতিফলিত হচ্ছে না। তাই, মিডিয়ার মাধ্যমে বিশ্বজনমত গড়ে তুলতেই এই মিডিয়া ফ্লোটিলা যাত্রা করছে।
তিনি আরও বলেন, আমি এককভাবে যাচ্ছি না। আমার সঙ্গে রয়েছে বাংলাদেশের মানুষের ভালোবাসা ও সমর্থন। এই লড়াই কেবল একটি অঞ্চলের জন্য নয়, এটি মানবতার পক্ষে লড়াই। আমরা যদি ব্যর্থ হই, তবে মানবজাতিই পরাজিত হবে।
