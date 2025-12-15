রাজধানীতে লিফট মেরামতের সময় বিদ্যুৎস্পৃষ্টে যুবকের মৃত্যু
রাজধানীর শাহজাহানপুরে লিফট মেরামতের সময় বিদ্যুৎস্পৃষ্টে এক যুবকের মৃত্যু হয়েছে। সোমবার (১৫ ডিসেম্বর) দুপুরে গুলবাগ আনন্দকানন এলাকায় এ দুর্ঘটনা ঘটে।
মারা যাওয়া যুবকের নাম মো. ইব্রাহিম খলিল অপু (২৬)। তিনি ঝিনাইদহের শৈলকুপা উপজেলার দীপনগর এলাকার মো. আলা উদ্দিন মহনের ছেলে। তিনি রাজধানীর যাত্রাবাড়ীর মৃধাবাড়ি এলাকায় থেকে ইলেকট্রিশিয়ান হিসেবে কাজ করতেন।
ইব্রাহিমের সহকর্মী মো. মারুফ জানান, আনন্দকানন এলাকার ২৭৫ নম্বর বাসায় লিফটের কাজ করার সময় হঠাৎ বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হয়ে ইব্রাহিম অচেতন হয়ে পড়েন। পরে তাকে উদ্ধার করে দুপুর ১টার দিকে ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে নিয়ে এলে চিকিৎসক মৃত ঘোষণা করেন।
হাসপাতাল পুলিশ ফাঁড়ির ইনচার্জ পরিদর্শক মো. ফারুক বিষয়টি নিশ্চিত করে জানান, মরদেহ হাসপাতালের জরুরি বিভাগের মর্গে রাখা আছে। বিষয়টি সংশ্লিষ্ট থানাকে অবগত করা হয়েছে।
