  2. জাতীয়

কেন্দ্রীয় কারাগারে অসুস্থ হাজতির মৃত্যু ঢামেকে

ঢামেক প্রতিবেদক
ঢামেক প্রতিবেদক ঢামেক প্রতিবেদক
প্রকাশিত: ০১:৫৫ পিএম, ০২ অক্টোবর ২০২৫
কেন্দ্রীয় কারাগারে অসুস্থ হাজতির মৃত্যু ঢামেকে
ফাইল ছবি

কেরানীগঞ্জে অবস্থিত ঢাকা কেন্দ্রীয় কারাগারের এক হাজতি অসুস্থ হয়ে মারা গেছেন। তার নাম মো. আমির হোসাইন (৩৮)।

বুধবার (১ অক্টোবর) রাতে অসুস্থ হলে তাকে ঢাকা মেডিকেল কলেজ (ঢামেক) হাসপাতালে নেওয়া হয়। সেখানে আজ বেলা ১১টার দিকে চিকিৎসাধীন অবস্থায় মারা যান তিনি।

এ বিষয়ে কারারক্ষী আরমান বলেন, রাতে কেন্দ্রীয় কারাগারে হঠাৎ অসুস্থ হয়ে পড়েন আমির হোসাইন। কারা কর্তৃপক্ষের নির্দেশে তাকে ঢাকা মেডিকেল হাসপাতালে নেওয়া হয়। সেখানে চিকিৎসাধীন অবস্থায় আজ বেলা ১১টার দিকে মারা যান তিনি।

কারারক্ষী আরও বলেন, আমির হোসাইন কেন্দ্রীয় কারাগারে হাজতি হিসেবে বন্দি ছিলেন। তার হাজতি নম্বর ৮৫২৬/২৫। তবে কোন মামলায় তিনি আটক ছিলেন সে বিষয়ে বিস্তারিত জানাতে পারেননি আরমান।

ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল পুলিশ ক্যাম্পের ইনচার্জ (পরিদর্শক) মো. ফারুক এ তথ্য নিশ্চিত করেছেন।

তিনি জানান, মরদেহ মর্গে রাখা হয়েছে। একজন নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেটের উপস্থিতিতে মরদেহের সুরতহাল প্রতিবেদন শেষে ময়নাতদন্ত সম্পন্ন হবে। ময়নাতদন্তের পর পরিবারের কাছে মরদেহ হস্তান্তর করা হবে।

কাজী আল-আমিন/এমএমকে/জিকেএস

পাঠকপ্রিয় অনলাইন নিউজ পোর্টাল জাগোনিউজ২৪.কমে লিখতে পারেন আপনিও। লেখার বিষয় ফিচার, ভ্রমণ, লাইফস্টাইল, ক্যারিয়ার, তথ্যপ্রযুক্তি, কৃষি ও প্রকৃতি। আজই আপনার লেখাটি পাঠিয়ে দিন jagofeature@gmail.com ঠিকানায়।