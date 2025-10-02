দেবী দুর্গার বিদায়ের আগে সিঁদুর খেলায় মাতলেন নারী ভক্তরা

দেবী দুর্গার বিদায়ের আগে সিঁদুর খেলায় মাতলেন নারী ভক্তরা
বিজয়া দশমীর মধ্য দিয়ে আজ বৃহস্পতিবার (২ অক্টোবর) শেষ হচ্ছে সনাতন ধর্মাবলম্বীদের প্রধান ধর্মীয় উৎসব দুর্গাপূজা। দেবী দুর্গাকে বিদায় জানানোর আগে রাজধানীর বিভিন্ন পূজামণ্ডপে ভক্তরা সিঁদুর খেলায় মেতে ওঠেন। অন্যদিকে রঙের হোলি খেলায় মাতেন তরুণ-তরুণীরাও।
বৃহস্পতিবার রাজধানীর সিদ্ধেশ্বরী কালীমন্দিরে গিয়ে দেখা গেছে, সনাতন ধর্মাবলম্বীদের ভিড়। ভক্তরা পূজার্চনার পাশাপাশি প্রতিমার সামনে প্রণাম করছেন। পাশাপাশি নারীরা সিঁদুর খেলায় মেতে উঠেছেন। একে অপরের গালে সিঁদুর লাগিয়ে দিচ্ছেন।
সনাতন ধর্মাবলম্বী লোকজনের সঙ্গে কথা বলে জানা গেছে, সিঁদুর খেলায় মূলত বিবাহিত নারীরা অংশ নেন। এই আয়োজনে প্রথমে দেবীর চরণে সিঁদুর অর্পণ করেন এবং পরে সেই সিঁদুর কৌটায় তুলে নিয়ে সারা বছর ব্যবহার করেন নারীরা। এরপর একে অপরের কপাল ও চিবুকে দেবীর চরণস্পর্শ করা সিঁদুর লাগিয়ে মঙ্গল কামনা করেন।
শুভশ্রী রায় নামের একজন জানান, আজ সকালে বিজয়া দশমীতে দশমী বিহিত পূজা ও দর্পণ বিসর্জন হয়েছে। এখন সিঁদুর খেলা চলছে।
রাজধানীর মালিবাগ রেলগেট থেকে আসা কেয়া রানী সরকার বলেন, দশমীর দিনটা আসলে একদিকে আনন্দ, অন্যদিকে বেদনার। কারণ, আমরা দেবীকে বিদায় জানাচ্ছি। তবে সিঁদুর খেলার মধ্য দিয়ে আমরা বিজয়ের বার্তা ছড়িয়ে দিতে চাই, যেন জীবনে শান্তি ও সুখ আসে।
এদিকে আজ বিজয়া দশমীর শোভাযাত্রা শুরু হবে বিকেল ৩টা থেকে। বিকেলের পর থেকে প্রতিমা বিসর্জনের মধ্য দিয়ে আনুষ্ঠানিকভাবে শেষ হবে এবারের দুর্গোৎসব।
পূজা উদযাপন পরিষদ জানিয়েছে, এবার রাজধানীর ২৫৪টি পূজামণ্ডপের প্রতিমা বিসর্জন হবে বুড়িগঙ্গা, তুরাগ ও বালু নদীর ১০টি ঘাটে। বুড়ীগঙ্গা নদীর বিনা স্মৃতি স্নান ঘাট, ওয়াইজ ঘাট, নবাববাড়ি ঘাট, লালকুঠি ঘাট, তুরাগ নদীর ধউর ঘাট, মিল ব্যারাক ঘাট, পোস্তগোলা শ্মশান ঘাট, আমিনবাজার ব্রিজ ঘাট, বসিলা ব্রিজ ঘাট ও বালু নদের কয়েতপাড়া ঘাট। এর মধ্যে সবচেয়ে বেশি প্রতিমা বিসর্জন হবে বিনা স্মৃতি স্নান ঘাট, ওয়াইজ ঘাট ও নবাববাড়ি ঘাটে।
