চট্টগ্রামে ভাইয়ের সঙ্গে ঝগড়ার পর গলায় ফাঁস দিলেন যুবক

নিজস্ব প্রতিবেদক
নিজস্ব প্রতিবেদক নিজস্ব প্রতিবেদক চট্টগ্রাম
প্রকাশিত: ০৮:০৬ পিএম, ০২ অক্টোবর ২০২৫
পটিয়া থানা- ছবি সংগৃহীত

চট্টগ্রামের পটিয়ায় বড় ভাইয়ের সঙ্গে ঝগড়ার পর বিমল সর্দার (৩৫) নামের এক যুবক আত্মহত্যা করেছেন। বিমল পটিয়া উপজেলার দক্ষিণ ভূর্ষি ইউনিয়নের পূর্ব ডেঙ্গাপাড়া এলাকার টহল সর্দারের ছেলে।

বৃহস্পতিবার (২ অক্টোবর) বিকেল ৪টার দিকে পটিয়া থানা পুলিশ উপজেলার আলামপুর সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের পেছনের একটি আমগাছ থেকে ঝুলন্ত অবস্থায় তার মরদেহ উদ্ধার করে।

স্থানীয় সূত্রে জানা যায়, উপজেলার দক্ষিণ ভূর্ষি ইউনিয়নের ৭ নম্বর ওয়ার্ডের পূর্ব ডেঙ্গাপাড়া গ্রামের টহল সর্দারের ছেলে বিমল সর্দারের সঙ্গে বড় ভাই পরিমল সর্দারের ঝগড়া হয়। এতে মানসিকভাবে ভেঙে পড়েন বিমল সর্দার। পরে স্কুলের পেছনের একটি আমগাছের সঙ্গে রশি দিয়ে গলায় ফাঁস দেন তিনি।

পটিয়া থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি-তদন্ত) যুযুৎসু যশ চাকমা বলেন, খবর পেয়ে আমাদের একটি টিম ঘটনাস্থল থেকে মরদেহ উদ্ধার করেছে। বিস্তারিত পরে জানা যাবে। এ বিষয়ে আমাদের টিম কাজ করছে।

