মোহাম্মদপুরে এনএসআই কর্মকর্তা সেজে প্রতারণা
রাজধানীর মোহাম্মদপুরের রায়েরবাজার এলাকা থেকে জাতীয় নিরাপত্তা গোয়েন্দা সংস্থার (এনএসআই) ভুয়া ডেপুটি পরিচালক (ডিডি) পরিচয় দেওয়া মো. জাহিদ নামের এক ব্যক্তিকে গ্রেফতার করেছে পুলিশ। এসময় তার কাছ থেকে খেলনা পিস্তল, ওয়াকিটকি ও মোবাইলসহ বিভিন্ন আইডি কার্ড জব্দ করা হয়।
বৃহস্পতিবার (২ অক্টোবর) দিনগত রাতে বিষয়টি নিশ্চিত করেন মোহাম্মদপুর জোনের সিনিয়র সহকারী পুলিশ কমিশনার (এসি) মো. আব্দুল্লাহ আল মামুন।
তিনি বলেন, বৃহস্পতিবার সন্ধ্যায় রায়েরবাজার এলাকার ফুটপাত থেকে কারা চাঁদা আদায় করে এমন তথ্য সংগ্রহ করতে গেলে ব্যবসায়ীরা ওই ব্যক্তিকে ঘিরে ধরে। খবর পেয়ে রায়েরবাজার পুলিশ ফাঁড়ির সদস্যরা ঘটনাস্থলে যায়। সেখানে জাহিদ নামের ভুয়া এনএসআই পরিচয় দেওয়া ব্যক্তিকে আটক করে মোহাম্মদপুর থানায় নেওয়া হয়।
এসি আব্দুল্লাহ আল মামুন আরও জানান, এসময় জাহিদ নিজেকে এনএসআই কর্মকর্তা হিসেবে পরিচয় দিয়ে নানা ধরনের কথা বলেন। পরবর্তীতে তাকে জিজ্ঞাসাবাদে প্রতারণার বিষয়টি প্রকাশ পায়।
পুলিশ জানায়, তার কাছে তল্লাশি করে কাস্টমস গোয়েন্দা পরিচয়ের কার্ড, শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরের ডিউটি পাসসহ সরকারি গুরুত্বপূর্ণ বিভিন্ন সংস্থার আইডি কার্ড জব্দ করা হয়।
টিটি/এমআইএইচএস