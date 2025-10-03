  2. জাতীয়

মিরপুরে যাত্রীবাহী বাসে আগুন দিলো দুর্বৃত্তরা

জ্যেষ্ঠ প্রতিবেদক
প্রকাশিত: ১১:০৫ এএম, ০৩ অক্টোবর ২০২৫
রাজধানীর মিরপুরে দুর্বৃত্তের দেওয়া আগুনে পুড়ছে বাস/ ছবি: সংগৃহীত

রাজধানীর মিরপুরের সেনপাড়া এলাকায় আলিফ পরিবহনের একটি যাত্রীবাহী বাসে আগুন দিয়েছে দুর্বৃত্তরা।

শুক্রবার (৩ অক্টোবর) সকাল ৭টা ২৩ মিনিটে আগুন লাগার খবর পেয়ে ৭টা ৩৫ মিনিটে আগুন নিয়ন্ত্রণে আনে ফায়ার সার্ভিস।

ফায়ার সার্ভিসের ডিউটি অফিসার রাশেদ বিন খালিদ এ তথ্য জানিয়েছেন।

তিনি বলেন, খবর পেয়ে মিরপুর ফায়ার স্টেশনের দুটি ইউনিট ঘটনাস্থলে পৌঁছে আগুন নিয়ন্ত্রণে আনে।

তবে প্রাথমিকভাবে আগুন লাগার কারণ ও ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণ জানাতে পারেননি ফায়ার সার্ভিসের এই কর্মকর্তা।

