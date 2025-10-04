কারা কর্তৃপক্ষ
সাবেক এমপি গিনির মৃত্যুর সংবাদটি ভুয়া, তিনি সুস্থ আছেন
সাবেক সংসদ সদস্য (এমপি) মাহবুব আরা গিনি কারাগারে মারা গেছেন বলে সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে ছড়িয়ে পড়া সংবাদটিকে সম্পূর্ণ ভুয়া ও বিভ্রান্তিকর বলে জানিয়েছে কারা কর্তৃপক্ষ।
শুক্রবার (৩ অক্টোবর) রাতে কারা কর্তৃপক্ষ জানায়, সাবেক এমপি গিনি বর্তমানে গাইবান্ধা কারাগারে বন্দী আছেন এবং সুস্থ আছেন। তিনি নিয়মিতভাবে আদালতে হাজিরা দিচ্ছেন।
‘গাইবান্ধা জেলা’ নামের একটি ফেসবুক পেজে গিনির মৃত্যুর তথ্য প্রচার করা হয়। এ বিষয়ে কারা কর্তৃপক্ষ আরও জানায়, এমন মিথ্যা ও বিভ্রান্তিকর তথ্য ছড়িয়ে জনমনে বিভ্রান্তি তৈরি করা হচ্ছে, যা দায়িত্বশীলতার পরিচয় নয়।
তাই এ ধরনের অপপ্রচার থেকে বিরত থাকার জন্য সংশ্লিষ্ট সবাইকে অনুরোধ করেছে কারা কর্তৃপক্ষ। সেই সঙ্গে কারাগার সম্পর্কিত যেকোনো সঠিক তথ্য জানার জন্য জাতীয় হটলাইন ১৬১৯১ নম্বরে যোগাযোগ করতে বলেছে।
প্রসঙ্গত, গিনি গাইবান্ধা-২ আসনের সাবেক সংসদ সদস্য। তিনি বর্তমানে তিনটি ফৌজদারি মামলায় গ্রেফতার থেকে কারাবন্দী আছেন।
