  2. দেশজুড়ে

কুমিল্লা মহানগর বিএনপি নেতা ভিপি জসিম মারা গেছেন

জেলা প্রতিনিধি
জেলা প্রতিনিধি জেলা প্রতিনিধি কুমিল্লা
প্রকাশিত: ০৩:১৬ পিএম, ০২ অক্টোবর ২০২৫
কুমিল্লা মহানগর বিএনপি নেতা ভিপি জসিম মারা গেছেন
ভিপি জসিম উদ্দিন/ ছবি: সংগৃহীত

কুমিল্লা মহানগর বিএনপির সাবেক সিনিয়র সহ-সভাপতি ও শহর বিএনপির সাবেক সাধারণ সম্পাদক ভিপি জসিম উদ্দিন (৫৬) মারা গেছেন।

বৃহস্পতিবার (২ অক্টোবর) দুপুর পৌনে ১টার দিকে ঢাকার একটি হসপিটালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেছেন। ইন্না-লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাহি রাজিউন।

জাগো নিউজকে মৃত্যুর বিষয়টি নিশ্চিত করেছে বিএনপির কেন্দ্রীয় জাতীয় নির্বাহী কমিটির সদস্য এড. সাবেরা আলাউদ্দিন।

তিনি জানান, ভিপি জসীম উদ্দীন সম্পর্কে তার দেবর হন। গত ২৯ সেপ্টেম্বর রাত ১১টায় তিনি কুমিল্লা সদরের ধর্মপুর তার নিজ বাড়িতে ব্রেন স্ট্রোক করেন। পরে দ্রুত তাকে নগরীর একটি হাসপাতালে নেওয়া হয়। সেখানে চিকিৎসাধীন অবস্থায় হৃদ্‌রোগে আক্রান্ত হন।

অবস্থার অবনতি ঘটলে তাকে রাধানীর একটি হাসপাতালে নেওয়া হয়। সেখানে চিকিৎসাধীন অবস্থায় জসীম মারা যান। মৃত্যুকালে তিনি এক ছেলে এক মেয়ে স্ত্রীকে রেখে যান।

ভিপি জসীম উদ্দীনের মৃত্যুতে শোক প্রকাশ করেন চেয়ারপার্সনের উপদেষ্টা হাজী আমিন উর রশিদ ইয়াছিন, কুমিল্লা দক্ষিণ জেলা বিএনপির সভাপতি জাকারিয়া তাহের সুমন, সাধারণ সম্পাদক আশিকুর রহমান মাহমুদ ওয়াসিম, কুমিল্লা মহানগর বিএনপির সভাপতি উদবাতুল বারী আবু ও সাধারণ সম্পাদক ইউসুফ মোল্লা টিপু।

জাহিদ পাটোয়ারী/কেএইচকে/জিকেএস

পাঠকপ্রিয় অনলাইন নিউজ পোর্টাল জাগোনিউজ২৪.কমে লিখতে পারেন আপনিও। লেখার বিষয় ফিচার, ভ্রমণ, লাইফস্টাইল, ক্যারিয়ার, তথ্যপ্রযুক্তি, কৃষি ও প্রকৃতি। আজই আপনার লেখাটি পাঠিয়ে দিন jagofeature@gmail.com ঠিকানায়।