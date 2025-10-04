  2. জাতীয়

আজও সারাদেশে বৃষ্টির আভাস

নিজস্ব প্রতিবেদক
প্রকাশিত: ১১:৪৫ এএম, ০৪ অক্টোবর ২০২৫
ফাইল ছবি

সক্রিয় মৌসুমি বায়ুর প্রভাব এবং নিম্নচাপের ফলে দেশজুড়ে বৃষ্টি হচ্ছে। আজও দেশের ৭ বিভাগের অনেক জায়গায় এবং ১ বিভাগের অধিকাংশ জায়গায় বৃষ্টি হতে পারে বলে জানিয়েছে আবহাওয়া অফিস।

শনিবার আবহাওয়া অফিসের নিয়মিত পূর্বাভাসে বলা হয়েছে, আজ রংপুর বিভাগের অধিকাংশ জায়গায় এবং রাজশাহী, ময়মনসিংহ, ঢাকা, খুলনা, বরিশাল, চট্টগ্রাম ও সিলেট বিভাগের বেশ কিছু জায়গায় অস্থায়ীভাবে দমকা হাওয়াসহ হালকা থেকে মাঝারি ধরনের বৃষ্টি/বজ্রসহ বৃষ্টি হতে পারে। সেই সঙ্গে সারাদেশের কোথাও কোথাও মাঝারি ধরনের ভারী থেকে ভারী বর্ষণ হতে পারে।

শনিবার (৪ অক্টোবর) সারাদেশে দিন এবং রাতের তাপমাত্রা প্রায় অপরিবর্তিত থাকতে পারে।

আবহাওয়াবিদ তরিফুল নেওয়াজ কবির জানিয়েছেন, স্থল নিম্নচাপটি ভারতের উড়িষ্যা উপকূলে অবস্থান করে দুর্বল হয়ে পড়েছে। এর প্রভাবে বৃষ্টি অব্যাহত রয়েছে। সোমবার থেকে বৃষ্টি অনেকটা কমে যাবে।

