নারীর রাজনৈতিক অধিকার দিতে ব্যর্থ জাতীয় ঐকমত্য কমিশন
জাতীয় ঐকমত্য কমিশন নারীর রাজনৈতিক অধিকার দিতে ব্যর্থ হয়েছে বলে মন্তব্য করেছেন নির্বাচন সংস্কার কমিশনের প্রধান ও জাতীয় কন্যাশিশু অ্যাডভোকেসি ফোরামের সভাপতি বদিউল আলম মজুমদার।
শনিবার (৪ অক্টোবর) জাতীয় প্রেসক্লাবে জাতীয় কন্যাশিশু দিবস উপলক্ষে কন্যাশিশুর পরিস্থিতি পর্যবেক্ষণ প্রতিবেদন উপস্থাপন অনুষ্ঠানে তিনি এমন মন্তব্য করেন।
জাতীয় কন্যাশিশু অ্যাডভোকেসি ফোরাম আয়োজিত অনুষ্ঠানে মূল প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন সংগঠনের ন্যাশনাল কোঅর্ডিনেটর সৈয়দা আহসানা জামান।
বদিউল আলম মজুমদার বলেন, নারীর রাজনৈতিক অধিকার দিতে জাতীয় ঐকমত্য কমিশন ব্যর্থ হওয়ায় নারীরা পরাজিত হয়নি। পরাজিত হয়েছি আমরা। জয়ী হয়েছে পুরুষতন্ত্র।
তিনি বলেন, ঐকমত্য কমিশনে ৫ দফা নারী বিষয়ে আলোচনা করেও নারীর অধিকারগুলো আনতে পারিনি। নারীর ন্যায়সঙ্গত অনেক বিষয়গুলো উপেক্ষিত হয়েছে। এটা ইচ্ছাকৃত নয়। তবে এটা কোনোভাবে গ্রহণযোগ্য নয়।
বদিউল আলম মজুমদার আরও বলেন, রাজনৈতিক সংস্কৃতি নারীদেরকে অগ্রসর হতে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করছে। নারীরা বৈষম্যের শিকার হচ্ছেন, যা কোনোভাবেই কাম্য নয়।
তিনি বলেন, আমরা অনেক দূর এগিয়েছি কিন্তু এখনো নারী যে অবস্থায় আসার কথা সেখানে আসতে পারেনি। দেশের জন্মের আগে থেকেই নারীরা বৈষম্যের শিকার হওয়ায় এদেশের বেশিরভাগ নারী অপুষ্টিতে ভোগেন। ফলে তারা অপুষ্ট সন্তান জন্ম দেন। এটার অবসান হওয়া প্রয়োজন।
অনুষ্ঠানে জানানো হয়, চলতি বছরের প্রথম আট মাসে সারা দেশে ৫৪ নারী যৌন হয়রানি ও নির্যাতনের শিকার হয়েছে ৫৪ কন্যাশিশু। একই সময়ে ৩৯০ জন কন্যাশিশু ধর্ষণ ও গণধর্ষণের শিকার হয়েছে। আর আত্মহত্যা করেছেন ১০৪ জন শিশু।
