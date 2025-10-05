কেন্দ্রীয় কারাগারে অসুস্থ হাজতির মৃত্যু ঢামেকে

কেন্দ্রীয় কারাগারে অসুস্থ হাজতির মৃত্যু ঢামেকে
কেরানীগঞ্জে অবস্থিত ঢাকা কেন্দ্রীয় কারাগারের এক হাজতি অসুস্থ হয়ে ঢাকা মেডিকেল কলেজ (ঢামেক) হাসপাতালে মারা গেছেন। তার নাম মো. হাবিবুর রহমান তালুকদার (৭০)।
রোববার (৫ অক্টোবর) সকাল ৮টার দিকে এ ঘটনা ঘটে। তাকে উদ্ধার করে দ্রুত ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে নেওয়া হলে কর্তব্যরত চিকিৎসক সকাল সাড়ে ৯টার দিকে মৃত ঘোষণা করেন।
কারারক্ষী মো. শহিদুল জানান, সকালের দিকে কেন্দ্রীয় কারাগারে হঠাৎ অসুস্থ হয়ে পড়লে আমরা কারা কর্তৃপক্ষের নির্দেশে দ্রুত ঢাকা মেডিকেলে নিয়ে আসলে চিকিৎসক মৃত ঘোষণা করেন। মো. হাবিবুর রহমান কেন্দ্রীয় কারাগারে কয়েদি হিসেবে ছিলেন।
ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল পুলিশ ক্যাম্পের ইনচার্জ (পরিদর্শক) মো. ফারুক মৃত্যুর বিষয়টি নিশ্চিত করে জানান, মরদেহ ঢামেক হাসপাতালে রয়েছে। বিষয়টি কারা কর্তৃপক্ষকে জানানো হয়েছে।
তিনি আরও জানান, একজন নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেটের উপস্থিতিতে তার সুরতহাল প্রতিবেদন শেষে ময়নাতদন্ত সম্পন্ন হবে। এরপর মরদেহ পরিবারের কাছে হস্তান্তর করা হবে।
