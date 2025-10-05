ভুয়া ট্রাফিক জরিমানার বার্তা পাঠিয়ে প্রতারণা, সতর্ক করলো ডিএমপি

ভুয়া ট্রাফিক জরিমানার বার্তা পাঠিয়ে প্রতারণা, সতর্ক করলো ডিএমপি
রাজধানীতে ট্রাফিক ফাইন বা জরিমানা সংক্রান্ত ভুয়া বার্তা পাঠিয়ে প্রতারণার ঘটনা বাড়ছে। ব্যক্তিগত মোবাইল নম্বর থেকে ওটিপি ও লিংক পাঠিয়ে নাগরিকদের ব্যক্তিগত তথ্য চুরির চেষ্টা করছে একটি প্রতারক চক্র।
ঢাকা মহানগর পুলিশের (ডিএমপি) ট্রাফিক বিভাগ সূত্র জানায়, সম্প্রতি অনেক নাগরিক ট্রাফিক ফাইন সংক্রান্ত এমন বার্তা পাচ্ছেন, যেখানে একটি লিংকে ক্লিক করতে বলা হচ্ছে বা ওটিপি কোড দিতে বলা হচ্ছে। পরে সেই তথ্যের মাধ্যমে প্রতারকরা ব্যাংক বা মোবাইল ফাইন্যান্স অ্যাকাউন্ট থেকে অর্থ হাতিয়ে নিচ্ছে।
গুলশান ট্রাফিক বিভাগ জানায়, ট্রাফিক পুলিশ অফিস থেকে সরাসরি এসএমএসে কোনো ধরনের ওটিপি পাঠানো হয় না। প্রয়োজনে চিঠির মাধ্যমে বা ক্ষেত্রবিশেষ সরাসরি ফোন কল দিয়ে যোগাযোগ করা হয়।
নগরবাসীকে সতর্ক করে পুলিশ বলছে, কোনো ওটিপি কোড কারও সঙ্গে শেয়ার করবেন না এবং অচেনা লিংকে প্রবেশ থেকে বিরত থাকবেন।
কেউ এ ধরনের সন্দেহজনক বার্তা পেলে সঙ্গে সঙ্গে নিকটস্থ থানায় যোগাযোগ করার অনুরোধ জানায় পুলিশ।
