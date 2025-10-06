  2. জাতীয়

এনআইডি পেলেন ১৩৯৯০ জন, শীর্ষে আমিরাত প্রবাসীরা

জ্যেষ্ঠ প্রতিবেদক
প্রকাশিত: ০৪:৩৭ এএম, ০৬ অক্টোবর ২০২৫
প্রবাসী ভোটার কার্যক্রমের আওতায় জাতীয় পরিচয়পত্র (এনআইডি) পেয়েছেন ১৩ হাজারের ৯৯০ জন প্রবাসী। তবে ১৬ হাজারের মতো নাগরিকের কার্ড অনুমোদন হয়েছে। এনআইডি পাওয়ার শীর্ষে রয়েছেন সংযুক্ত আরব আমিরাতে (ইউএই) বসবাসরত বাংলাদেশিরা।

রোববার (৫ অক্টোবর) নির্বাচন কমিশনের (ইসি) সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তারা বিষয়টি জানিয়েছেন।

জানা গেছে, বর্তমানে ১০টি দেশে ভোটার কার্যক্রম চলমান রয়েছে। এসব দেশে ভোটার হয়েছেন ১৫ হাজার ৮৭৭ জন। আর এদের মধ্যে এনআইডি পেয়েছেন ১৩ হাজার ৯৯০ জন।

সংযুক্ত আরব আমিরাতে নয় হাজার ৩৪০ জন, সৌদি আরবে ৬৮৯ জন, ইতালিতে এক হাজার ৫৭ জন, যুক্তরাজ্যে তিন হাজার ৭৯০ জন, কুয়েতে ২২১ জন, কাতারে ৪৪৪ জন, মালয়েশিয়ায় ৩১৯ জন, অস্ট্রেলিয়ায় ১২ জন, জাপানে পাঁচ জন ভোটার হয়েছেন। আর কানাডায় কার্যক্রম চলমান থাকলেও কেউ এখনো ভোটার হওয়ার অনুমোদন পাননি।

