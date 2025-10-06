  2. জাতীয়

সদরঘাট পাইকারি বাজারে অগ্নিকাণ্ড

জ্যেষ্ঠ প্রতিবেদক
প্রকাশিত: ১০:২০ এএম, ০৬ অক্টোবর ২০২৫
ফাইল ছবি

রাজধানীর সদরঘাটের পাইকারি বাজারে অগ্নিকাণ্ডের ঘটনা ঘটেছে। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে ফায়ার সার্ভিসের পাঁচটি ইউনিট আগুন নিয়ন্ত্রণে আনে। তবে আগুনে হতাহতের ঘটনা ঘটেনি বলে জানিয়েছে ফায়ার সার্ভিস।

সোমবার (৬ অক্টোবর) ফায়ার সার্ভিসের নিয়ন্ত্রণ কক্ষের ডিউটি অফিসার লিমা খানম এ তথ্য জানান।

তিনি বলেন, আজ সোমবার সকাল ৮টা ৫ মিনিটে সংবাদ আসে সদরঘাটের পাইকারি বাজারে আগুন লাগার। পরে খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে দ্রুত আমাদের পাঁচটি ইউনিট যায় এবং আগুন নিয়ন্ত্রণে আসে সকাল ৮টা ৫৩ মিনিটে।

ফায়ার সার্ভিসের এই কর্মকর্তা আরও জানান, প্রাথমিকভাবে আগুন লাগার কারণ ও ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণ জানা যায়নি। এছাড়া আগুনে হতাহতের কোনো খবর আসেনি।

