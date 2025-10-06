এআই দিয়ে ভুয়া তথ্য ছড়ালে শাস্তিমূলক ব্যবস্থার প্রস্তাব ইসির

এআই দিয়ে ভুয়া তথ্য ছড়ালে শাস্তিমূলক ব্যবস্থার প্রস্তাব ইসির
কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা (এআই) দিয়ে মিস ইনফরশেন বা ভুয়া তথ্য ছড়ালে শাস্তিমূলক ব্যবস্থার প্রস্তাব করা হয়েছে বলে জানিয়েছেন নির্বাচন কমিশনার আব্দুর রহমানেল মাছউদ।
তিনি বলেন, ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন সামনে রেখে গণপ্রতিনিধিত্ব আদেশ (আরপিও) ১৯৭২-এর সংশোধনী চূড়ান্ত করেছে ইসি। আরপিওতে এই প্রস্তাব পাঠানো হয়েছে। এটি এখন আইন মন্ত্রণালয়ে পাঠানো হয়েছে।
সোমবার (৬ অক্টোবর) নির্বাচন ভবনের সম্মেলন কক্ষে ইলেকট্রনিক মিডিয়ার সাংবাদিকদের সঙ্গে আয়োজিত সংলাপে এসব কথা বলেন তিনি।
এআই বা ডিজিটালি মিস ইনফরমেশন ছড়ানো প্রতিরোধে ইসি মাছউদ বলেন, সাইবার সিকিউরিটি নিয়ে অনেকগুলো অ্যাক্ট আছে। আমরাও আরপিওতে একটা ঢুকিয়ে দিয়েছি। এআই দিয়ে বা ডিজিটালিভাবে ডিসইনফরমেশন-মিস ইনফরমেশন ঠেকাতে একটা শাস্তিমূলক প্রস্তাব পাঠিয়ে দিয়েছি। এটা নতুনভাবে সংযুক্ত করা হয়েছে।
তিনি বলেন, এই আইন বাস্তবায়নে আপনারা (গণমাধ্যম) যদি সহযোগিতা করেন, জনগণকে সচেতন করেন, তাহলে মানুষ বুঝতে পারবে যে এটা দিয়ে যদি অপরাধ করি তাহলে শাস্তির সম্মুখীন হবো। এই ভাবনা মানুষের মধ্যে দেওয়া হলে ভালো হবে। আইনের উদ্দেশ্য হচ্ছে প্রিভেনটিভ। আইনের কাজ শুধু শাস্তি দেওয়া নয়, জনগণ বুঝুক এই কাজটা করলে এই পরিণতি হবে। এই রকম একটা আইন প্রস্তুত করে এরই মধ্যে আরপিওতে ঢুকিয়ে দেওয়া হয়েছে। আশা করি সেটা অচিরেই পাস করিয়ে নেবো।
