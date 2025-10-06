সেপ্টেম্বরে হত্যা-চুরি কমলেও বেড়েছে নারী-শিশু নির্যাতন মামলা

সেপ্টেম্বরে হত্যা-চুরি কমলেও বেড়েছে নারী-শিশু নির্যাতন মামলা
রাজধানীসহ সারাদেশে গত আগস্টের তুলনায় সেপ্টেম্বরে সামগ্রিকভাবে অপরাধের সংখ্যা কিছুটা কমেছে। এসময়ে হত্যা, চুরি-ডাকাতি কমলেও নারী ও শিশু নির্যাতন এবং দ্রুত বিচার আইনে মামলার সংখ্যা বেড়েছে।
সোমবার (৬ অক্টোবর) পুলিশ সদরদপ্তরে পরিসংখ্যান তুলে ধরে প্রধান উপদেষ্টার প্রেস সচিব শফিকুল আলম এ তথ্য জানান।
পুলিশ সদরদপ্তরের সর্বশেষ পরিসংখ্যান অনুযায়ী, সেপ্টেম্বরে মোট রুজুকৃত মামলার সংখ্যা ১৫ হাজার ৪৩১টি, যা আগস্টের ১৫ হাজার ৬৫৬টির চেয়ে ২২৫টি কম।
তথ্য অনুযায়ী, সেপ্টেম্বরে ডাকাতির ঘটনা ঘটেছে ৫০টি, যা আগস্টের তুলনায় ১২টি কম। দস্যুতা ৭টি কমে সেপ্টেম্বরে দাঁড়িয়েছে ১৬৯টিতে। এসময়ে হত্যাকাণ্ডও কমেছে—আগস্টে ৩২১টি হত্যাকাণ্ড সংঘটিত হলেও সেপ্টেম্বরে তা নেমে এসেছে ২৭৭টিতে।
অন্যদিকে, আগস্টের তুলনায় সেপ্টেম্বরে দ্রুত বিচার আইনে মামলা কিছুটা বেড়েছে। সেপ্টেম্বরে দ্রুত বিচার আইনে মামলা হয়েছে ৯২টি, যা আগস্টে ছিল ৬৬টি। একই সময়ে নারী ও শিশু নির্যাতন মামলার সংখ্যাও কিছুটা বেড়েছে; আগস্টে এ ধরনের মামলা ছিল ১,৯০৪টি, সেপ্টেম্বরে বেড়ে দাঁড়িয়েছে ১,৯২৮টিতে।
সেপ্টেম্বরে চুরির মামলা হয়েছে ৮৮৮টি, যা আগস্টের ৯৫৬টির তুলনায় ৬৮টি কম। একইভাবে সিঁধেল চুরির ঘটনা কমেছে ১৬টি।
মাদকদ্রব্য সংক্রান্ত মামলাও উল্লেখযোগ্যভাবে কমেছে। সেপ্টেম্বরে এ ধরনের মামলা হয়েছে ৪,৫৮৫টি, যা আগস্টের ৪,৮৬০টির তুলনায় ২৭৫টি কম। চোরাচালান মামলার সংখ্যাও কমে দাঁড়িয়েছে ১৮৮টিতে, যা আগস্টে ছিল ১৯৩টি। তবে ‘অন্যান্য কারণে রুজুকৃত মামলা’ সামান্য বেড়েছে; সেপ্টেম্বরে হয়েছে ৬,৬৩১টি, যেখানে আগস্টে ছিল ৬,৪৮৪টি।
সামগ্রিকভাবে সেপ্টেম্বরে অপরাধের পরিমাণ কিছুটা কমলেও নারী ও শিশু নির্যাতন এবং দ্রুত বিচার আইনে মামলার সংখ্যা বেড়ে যাওয়ার বিষয়টি আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী গুরুত্বের সঙ্গে পর্যবেক্ষণ করছে।
এমইউ/এমকেআর/এএসএম