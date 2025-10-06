  2. জাতীয়

প্রবাসীদের জন্য ১০ লাখ ব্যালট ছাপাবে ইসি

জ্যেষ্ঠ প্রতিবেদক
প্রকাশিত: ০৬:০০ পিএম, ০৬ অক্টোবর ২০২৫
নির্বাচন কমিশন সচিবালয়ের সম্মেলনকক্ষে ইলেকট্রনিক মিডিয়ার সাংবাদিকদের সঙ্গে নির্বাচন কমিশনের মতবিনিময় সভা

নির্বাচন কমিশনার আবুল ফজল মো. সানাউল্লাহ বলেছেন, প্রবাসী ভোটারদের জন্য প্রাথমিকভাবে ১০ লাখ পোস্টাল ব্যালট ছাপানোর সিদ্ধান্ত নিয়েছে নির্বাচন কমিশন। প্রয়োজন হলে এ সংখ্যা আরও বাড়ানো হবে।

সোমবার (৬ অক্টোবর) নির্বাচন ভবনের সম্মেলনকক্ষে ইলেকট্রনিক মিডিয়ার সাংবাদিকদের সঙ্গে আয়োজিত সংলাপে এ তথ্য জানান আবুল ফজল মো. সানাউল্লাহ।

ইসি সানাউল্লাহ বলেন, বাংলাদেশে প্রতিটি পোস্টাল ব্যালটের ভোটে ব্যয় ৭০০ টাকা। আমাদের প্রত্যাশা অনেক। আমাদের ধারণা ভোট অনেক আসবে। কত হবে জানি না। প্রাথমিকভাবে ১০ লাখ ব্যালট পেপার ছাপিয়ে রাখবো।

