আইন ও বিচার বিভাগের সচিব হলেন লিয়াকত আলী মোল্লা

প্রকাশিত: ১১:৪১ এএম, ০৭ অক্টোবর ২০২৫
আইন ও বিচার বিভাগের সচিব লিয়াকত আলী মোল্লা

আইন ও বিচার বিভাগের সচিব হিসেবে নিয়োগ পেয়েছেন লিয়াকত আলী মোল্লা। অতিরিক্ত সচিব লিয়াকত আলী আইন ও বিচার বিভাগের সচিবের চলতি দায়িত্ব পালন করে আসছিলেন।

সোমবার (৬ অক্টোবর) জুডিসিয়াল সার্ভিসের এ কর্মকর্তাকে নিয়মিত সচিব নিয়োগ দিয়ে আইন ও বিচার বিভাগ থেকে প্রজ্ঞাপন জারি করা হয়েছে।

এতে বলা হয়, বাংলাদেশ সুপ্রিম কোর্টের সঙ্গে পরামর্শক্রমে আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের আইন ও বিচার বিভাগের সচিব (চলতি দায়িত্ব) লিয়াকত আলী মোল্লাকে আইন ও বিচার বিভাগের সচিব পদে পদায়ন করা হলো।

গত ২৫ আগস্ট আইন ও বিচার বিভাগের সচিব (সিনিয়র জেলা ও দায়রা জজ) শেখ আবু তাহেরকে সুপ্রিম কোর্টের হাইকোর্ট বিভাগে অতিরিক্ত বিচারক নিয়োগ দেওয়া হয়। ২৮ আগস্ট সচিবের চলতি দায়িত্ব পান অতিরিক্ত সচিব লিয়াকত আলী মোল্লা।

জেলা ও দায়রা জজ লিয়াকত আলী মোল্লা নিম্নতম মজুরি বোর্ডের চেয়ারম্যান হিসেবেও দায়িত্ব পালন করেন।

