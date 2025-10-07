৫ কোটি টাকার অবৈধ সম্পদ, এনবিআর সদস্য বেলালের নামে দুদকের মামলা
প্রায় পাঁচ কোটি টাকার অবৈধ সম্পদ অর্জনের অভিযোগে জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের (এনবিআর) সদস্য মোহাম্মদ বেলাল হোসাইন চৌধুরীর বিরুদ্ধে মামলা করেছে দুর্নীতি দমন কমিশন (দুদক)।
মঙ্গলবার (৭ অক্টোবর) দুদকের উপ-পরিচালক মো. সাইদুজ্জামান বাদী হয়ে সংস্থার সমন্বিত জেলা কার্যালয় ঢাকা-১-এ মামলাটি করেন।
মামলায় এনবিআর সদস্য (মুসক বাস্তবায়ন ও আইটি) বেলালের বিরুদ্ধে প্রায় পাঁচ কোটি টাকার অবৈধ সম্পদ অর্জন এবং সাড়ে চার কোটি টাকার বেশি সম্পদের তথ্য গোপনের অভিযোগ আনা হয়েছে।
চলতি বছরের ২ ফেব্রুয়ারি আদালত বেলালের বিদেশ গমন রোধে নিষেধাজ্ঞা জারি করেছিলেন।
দুদকের অভিযোগে বলা হয়, সরকারি কর্মচারী হিসেবে কর্মরত থাকা অবস্থায় জমা দেওয়া সম্পদ বিবরণীতে বেলাল চার কোটি ৬০ লাখ ১৯ হাজার ৭১৩ টাকার সম্পদ অর্জনের তথ্য গোপন এবং বিভিন্ন অনিয়ম ও দুর্নীতির মাধ্যমে চার কোটি ৯৭ লাখ ৫১ হাজার ৩৯৬ টাকার জ্ঞাত-আয়বহির্ভূত সম্পদ অর্জন করেন। তাই তার বিরুদ্ধে দুর্নীতি দমন কমিশন আইন ও দুর্নীতি প্রতিরোধ আইন অনুযায়ী অভিযোগ আনা হয়েছে।
