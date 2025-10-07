অবৈধ সম্পদ: সাবেক মন্ত্রী মোকতাদিরের বিরুদ্ধে মামলা করবে দুদক
অবৈধ সম্পদ অর্জন ও মানিলন্ডারিংয়ের অপরাধে সাবেক গণপূর্ত মন্ত্রী র আ ম উবায়দুল মোকতাদির চৌধুরীর বিরুদ্ধে মামলা করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে দুর্নীতি দমন কমিশন (দুদক)।
একই সঙ্গে তার স্ত্রী এবং মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদপ্তরের সাবেক মহাপরিচালক ফাহিমা খাতুনের বিরুদ্ধে সম্পদের বিবরণী দাখিলের নোটিশ দিয়েছে দুদক।
মঙ্গলবার (৭ অক্টোবর) দুদকের মহাপরিচালক মো. আক্তার হোসেন মামলা অনুমোদনের বিষয়টি জানান। দুদকের উপ-সহকারী পরিচালক আবু মোহাম্মদ আনোয়ারুল মাসুদ বাদী হয়ে মামলাটি দায়ের করবেন বলে জানা গেছে।
দুদকের অভিযোগে উল্লেখ করা হয়েছে, সাবেক মন্ত্রী উবায়দুল মোকতাদির চৌধুরী তার জ্ঞাত আয় উৎসের সঙ্গে অসঙ্গতিপূর্ণ ২ কোটি ২১ লাখ ৯৭ হাজার ৩২৪ টাকা মূল্যের সম্পদ অর্জন ও দখলে রেখেছেন। এছাড়া তিনি ও তার নামে খোলা ৬টি ব্যাংকের ৮টি হিসাবের মাধ্যমে মোট ২৪ কোটি ৮৯ লাখ ৭১ হাজার ৬৫৩ টাকার সন্দেহজনক লেনদেন করেছেন বলে দুদকের অনুসন্ধানে উঠে আসে।
উবায়দুল মোকতাদির চৌধুরীর স্ত্রী মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদপ্তরের সাবেক মহাপরিচালক ফাহিমা খাতুন জ্ঞাত আয় উৎসের সঙ্গে অসঙ্গতিপূর্ণ ৫০ লাখ ২ হাজার ৬০১ টাকার সম্পদ অর্জন করেছেন বলে অভিযোগ রয়েছে। এ কারণে দুর্নীতি দমন কমিশন আইন, ২০০৪ এর ২৬(১) ধারায় তার বিরুদ্ধে সম্পদ বিবরণী দাখিলের নোটিশ জারি করা হয়েছে।
এর আগে গত ১৫ মে সাবেক গৃহায়ন ও গণপূর্তমন্ত্রী র আ ম উবায়দুল মোকতাদির চৌধুরী ও তার স্ত্রী ফাহিমা খাতুনের বিদেশযাত্রায় নিষেধাজ্ঞা দেন আদালত।
গত বছরের ৩১ সেপ্টেম্বর রাতে রাজধানীর শেওড়াপাড়া এলাকা থেকে মোকতাদির চৌধুরীকে গ্রেফতার করে পুলিশ। গত ৫ আগস্টের পর থেকে তিনি আত্মগোপনে ছিলেন। তার শাস্তির দাবিতে জেলার বিভিন্ন স্থানে বিক্ষোভ মিছিল করেছেন বিএনপির নেতাকর্মী, মাদরাসার শিক্ষক-শিক্ষার্থী ও স্থানীয়রা।
