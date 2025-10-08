হাটহাজারীতে গুলিতে একজন নিহতের ঘটনায় বিএনপির নিন্দা

হাটহাজারীতে গুলিতে একজন নিহতের ঘটনায় বিএনপির নিন্দা
চট্টগ্রামের হাটহাজারীতে দুর্বৃত্তদের গুলিতে মোহাম্মদ আবদুল হাকিম (৬৫) নামের এক ব্যক্তির নিহত হওয়ার ঘটনায় গভীর উদ্বেগ ও নিন্দা জানিয়েছে বিএনপি। দলটি বলেছে, এ ঘটনা দেশের আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতির অবনতির বড় উদাহরণ এবং এর সঙ্গে বিএনপি বা তাদের কোনো কর্মী জড়িত নয়।
বুধবার (৮ অক্টোবর) দিবাগত রাতে দলের সিনিয়র যুগ্ম মহাসচিব অ্যাডভোকেট রুহুল কবির রিজভী স্বাক্ষরিত এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে এই উদ্বেগ ও নিন্দা জানানো হয়।
বিবৃতিতে বলা হয়, মঙ্গলবার (৭ অক্টোবর) বিকেলে চট্টগ্রাম জেলার হাটহাজারী উপজেলার মদুনাঘাট ব্রিজসংলগ্ন এলাকায় আধিপত্য বিস্তারকে কেন্দ্র করে দুস্কৃতিকারীদের অভ্যন্তরীণ সংঘর্ষে আব্দুল হাকিম নামের এক ব্যক্তি গুলিতে নিহত হন। এ রক্তাক্ত ঘটনা স্থানীয় জনমনে আতঙ্ক, উদ্বেগ ও ভীতির সৃষ্টি করেছে।
বিবৃতিতে বিএনপি বলেছে, দেশে এখন অনিশ্চয়তা, অস্থিরতা ও হতাশা বিরাজ করছে। মানুষ নিরাপত্তাহীনতায় ভুগছে। জনপ্রশাসন ও আইনশৃঙ্খলা বাহিনীর নিষ্ক্রিয়তার কারণেই দুস্কৃতিকারীরা অপকর্মে মেতে উঠেছে।
বিবৃতিতে আরও বলা হয়, সমাজে ছড়িয়ে থাকা অবৈধ অস্ত্র উদ্ধারে প্রশাসন নিষ্ক্রিয় থাকায় এখনো কোথাও কোনো অস্ত্র উদ্ধারের খবর পাওয়া যায়নি। জনগণ এই অরাজক পরিস্থিতির দ্রুত অবসান দেখতে চায়।
রিজভী বলেন, রাউজানের এই সহিংস ঘটনা সমাজবিরোধী কিছু দূর্বৃত্তচক্রের পরিকল্পিত হিংস্র কর্মকাণ্ড। এর সঙ্গে রাজনীতি বা বিএনপির কোনো সম্পর্ক নেই। নিহত ব্যক্তি বা সংঘর্ষে জড়িত কেউই বিএনপির নেতা-কর্মী নন। কয়েকটি গণমাধ্যমে নিহত ব্যক্তিকে বিএনপির কর্মী বলে উল্লেখ করা হয়েছে, যা সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন।
বিবৃতিতে দলটি রাউজানের ঘটনার তীব্র নিন্দা ও প্রতিবাদ জানিয়ে এলাকায় আধিপত্যকামী দুস্কৃতিকারীদের আইনের আওতায় এনে দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি নিশ্চিত করার জন্য সরকারের প্রতি আহ্বান জানিয়েছে।
