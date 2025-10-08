পরীক্ষার মাধ্যমে নিরাপদ খাদ্য নিশ্চিত করতে হবে: চসিক মেয়র

পরীক্ষার মাধ্যমে নিরাপদ খাদ্য নিশ্চিত করতে হবে: চসিক মেয়র
চট্টগ্রাম সিটি করপোরেশনের (চসিক) আওতাধীন ফুড ল্যাবরেটরি (খাদ্য পরীক্ষাগার) পরিদর্শন করেছেন সিটি মেয়র ডা. শাহাদাত হোসেন। এসময় তিনি বলেন, ল্যাবে পরীক্ষার মাধ্যমে চট্টগ্রাম নগরবাসীর খাদ্যনিরাপত্তা নিশ্চিত করা সম্ভব। আধুনিক যন্ত্রপাতি থাকা সত্ত্বেও এর পূর্ণ সক্ষমতায় ব্যবহার এখনো নিশ্চিত করা যায়নি। ফরমালিনসহ ক্ষতিকর উপাদান শনাক্তে এই ল্যাবে নিয়মিত পরীক্ষা চালু রাখা প্রয়োজন।
মঙ্গলবার (৭ অক্টোবর) দুপুরে নগরীর মুরাদপুরের বিবিরহাট এলাকায় অবস্থিত এই ফুড ল্যাব পরিদর্শন করেন মেয়র। পরিদর্শনকালে মেয়র ল্যাবের কার্যক্রম, যন্ত্রপাতির কার্যক্ষমতা, স্যাম্পল (নমুনা) সংরক্ষণ ও পরীক্ষার প্রক্রিয়া বিস্তারিতভাবে পর্যালোচনা করেন। তিনি ল্যাব কর্মকর্তাদের কাছ থেকে বিভিন্ন বিভাগের কার্যক্রম, মেশিন ব্যবহারের অবস্থা, সংরক্ষণ ব্যবস্থাপনা ও বিদ্যুৎ বিলসহ অন্যান্য পরিচালনাগত বিষয় সম্পর্কে খোঁজখবর নেন।
ডা. শাহাদাত হোসেন বলেন, চট্টগ্রাম সিটি করপোরেশনের ফুড ল্যাব যদি সঠিকভাবে পরিচালিত হয়, তবে এটি রাজস্ব আয়ের একটি বড় উৎসে পরিণত হবে। এজন্য ল্যাবের সরঞ্জামগুলো নিয়মিত রক্ষণাবেক্ষণ ও সফটওয়্যার ব্যবস্থাপনা নিশ্চিত করতে হবে।
ল্যাবের কর্মকর্তা-কর্মচারীদের উদ্দেশে মেয়র নির্দেশ দেন, যন্ত্রপাতি ও কেমিকেল ব্যবহারের মেয়াদ যাচাই করতে হবে এবং পুরোনো বা মেয়াদোত্তীর্ণ উপকরণ দ্রুত অপসারণ করতে হবে। তিনি ল্যাবের পূর্ণাঙ্গ তালিকা ও ইনভেন্টরি হালনাগাদ রাখার নির্দেশও দেন।
চসিক মেয়র আরও জানান, খুব শিগগিরই ফুড ল্যাবটিকে ঢেলে সাজিয়ে আনুষ্ঠানিকভাবে উদ্বোধন করা হবে এবং খাদ্য পরীক্ষার জন্য উন্মুক্ত করা হবে।
এসময় অন্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন চসিকের সচিব মো. আশরাফুল আমিন, প্রধান স্বাস্থ্য কর্মকর্তা ডা. মো. ইমাম হোসেন রানা, সিনিয়র সহকারী সচিব মো. জিল্লুর রহমান, প্রকৌশলী সাফকাত আমিন, চট্টগ্রাম মহানগর বিএনপির যুগ্ম আহ্বায়ক আর ইউ চৌধুরী শাহিন, আহ্বায়ক কমিটির সদস্য এসকান্দর মির্জা, সাবেক যুগ্ম সম্পাদক মন্জুর আলম মন্জু, পশ্চিম ষোলশহর ওয়ার্ড বিএনপির সাবেক সভাপতি মোহাম্মদ আসলাম, সাধারণ সম্পাদক সিরাজুল ইসলাম মুন্সি প্রমুখ।
এমআরএএইচ/এমএমকে