যাত্রাবাড়ীতে দোকান ভেঙে ১২৫ ভরি সোনা চুরি

যাত্রাবাড়ীতে দোকান ভেঙে ১২৫ ভরি সোনা চুরি
রাজধানীর যাত্রাবাড়ীতে একটি সোনার দোকানে চুরির ঘটনা ঘটেছে। দোকানের পাশের একটি দেয়াল ভেঙে চোরেরা প্রায় ১২৫ ভরি স্বর্ণালংকার ও নগদ আড়াই লাখ টাকা লুট করে নিয়ে গেছে।
পুলিশ ও দোকানমালিকের দেওয়া তথ্যমতে, গত রোববার (৫ অক্টোবর) রাতে যাত্রাবাড়ী চৌরাস্তাসংলগ্ন রায়হান সুপার মার্কেটের দ্বিতীয় তলায় ‘লিলি গোল্ড হাউজ’ নামের সোনার দোকানে এই চুরির ঘটনা ঘটে।
এ বিষয়ে দোকানটির মালিক জাবির হোসেন যাত্রাবাড়ী থানায় লিখিত অভিযোগ দিয়েছেন।
অভিযোগে জাবির হোসেন উল্লেখ করেন, তিনি তার ছোট ভাইয়ের সঙ্গে দীর্ঘদিন ধরে ওই মার্কেটে ব্যবসা পরিচালনা করছেন। ৫ অক্টোবর রাত ৯টা থেকে ৬ অক্টোবর সকাল ১০টার মধ্যে কোনো একসময়ে চোরেরা পাশের ৩ নম্বর দোকানের দেয়াল ভেঙে ২ নম্বর দোকানে প্রবেশ করে। তারা দোকানের ভল্টে থাকা ১২৫ ভরি স্বর্ণালংকার এবং নগদ ২ লাখ ৫০ হাজার টাকা নিয়ে যায়।
অভিযোগে বলা হয়, দোকানে থাকা সিসিটিভি ক্যামেরার ডিভাইসটিও নিয়ে গেছে চোরেরা।
দোকানঘেঁষা পাশের দোকানটি দীর্ঘদিন ধরে বন্ধ ছিল, যেটি ব্যবহার করে এই চুরির ঘটনা ঘটানো হয়েছে বলে ধারণা করছেন দোকানের মালিক।
দোকানের মালিক দাবি করেন, কিছুদিন ধরে কয়েক ব্যক্তি তাদের দোকানের আশপাশে সন্দেহজনকভাবে ঘোরাফেরা করছিল। তাদের মধ্যে একজনকে শনাক্ত করার কথাও অভিযোগপত্রে উল্লেখ করা হয়েছে।
এ বিষয়ে যাত্রাবাড়ী থানার পরিদর্শক (তদন্ত) কাজী রমজানুল হক বলেন, লিখিত অভিযোগের পর এই ঘটনায় মামলা হয়েছে। আমরা বিষয়টি তদন্ত করছি। তবে এখনো কাউকে চিহ্নিত করা যায়নি। কাউকে গ্রেফতারও করা যায়নি।
টিটি/ইএ/এএসএম