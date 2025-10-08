  2. জাতীয়

আইন শৃঙ্খলা অবনতির উদ্দেশ্যে গোপালগঞ্জ থেকে ঢাকা, গ্রেফতার ১১

নিজস্ব প্রতিবেদক
প্রকাশিত: ১১:৪৪ এএম, ০৮ অক্টোবর ২০২৫
প্রতীকী ছবি

রাজধানীর আইন শৃঙ্খলা অবনতির উদ্দেশ্যে ঢাকায় আগত গোপালগঞ্জ কোটালীপাড়ার ছাত্রলীগের ৭ নেতাসহ ১১ জনকে গ্রেফতার করেছে ঢাকা মহানগর গোয়েন্দা পুলিশ (ডিবি)।

বুধবার (৮ অক্টোবর) সকালে এক খুদে বার্তায় এ তথ্য জানান ডিএমপির মিডিয়া অ্যান্ড পাবলিক রিলেশন্স বিভাগের উপ-পুলিশ কমিশনার মুহাম্মদ তালেবুর রহমান।

তালেবুর রহমান বলেন, ঢাকা মহানগরীর আইন শৃঙ্খলা অবনতির উদ্দেশ্যে আগত গোপালগঞ্জ কোটালীপাড়ার ছাত্রলীগের ৭ নেতাসহ ১১ জন নেতাকর্মী গ্রেফতার করেছে ঢাকা মহানগর গোয়েন্দা পুলিশ (ডিবি)।

