আইন শৃঙ্খলা অবনতির উদ্দেশ্যে গোপালগঞ্জ থেকে ঢাকা, গ্রেফতার ১১
রাজধানীর আইন শৃঙ্খলা অবনতির উদ্দেশ্যে ঢাকায় আগত গোপালগঞ্জ কোটালীপাড়ার ছাত্রলীগের ৭ নেতাসহ ১১ জনকে গ্রেফতার করেছে ঢাকা মহানগর গোয়েন্দা পুলিশ (ডিবি)।
বুধবার (৮ অক্টোবর) সকালে এক খুদে বার্তায় এ তথ্য জানান ডিএমপির মিডিয়া অ্যান্ড পাবলিক রিলেশন্স বিভাগের উপ-পুলিশ কমিশনার মুহাম্মদ তালেবুর রহমান।
তালেবুর রহমান বলেন, ঢাকা মহানগরীর আইন শৃঙ্খলা অবনতির উদ্দেশ্যে আগত গোপালগঞ্জ কোটালীপাড়ার ছাত্রলীগের ৭ নেতাসহ ১১ জন নেতাকর্মী গ্রেফতার করেছে ঢাকা মহানগর গোয়েন্দা পুলিশ (ডিবি)।
কেআর/এমআরএম/এএসএম