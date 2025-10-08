সাংবাদিক শহীদুল হক ইসরায়েলে আটক হওয়ায় রিজভীর উদ্বেগ

সাংবাদিক শহীদুল হক ইসরায়েলে আটক হওয়ায় রিজভীর উদ্বেগ
সাংবাদিক ও আলোকচিত্রী শহীদুল হককে ইসরায়েল আটক করার ঘটনায় উদ্বেগ প্রকাশ করে বিএনপির সিনিয়র যুগ্ম মহাসচিব অ্যাডভোকেট রুহুল কবির রিজভী বলেছেন, অসহায় ফিলিস্তিনের জন্য গাজায় ত্রাণ নিয়ে যাচ্ছিলেন শহিদুল হক। তিনি নিজের জীবনের পরোয়া না করে গাজায় যুদ্ধবিধ্বস্ত অসহায়ের পাশে দাঁড়াতে গেছেন। আটক মুহূর্তেও তিনি ফিলিস্তিনের স্বাধীনতা দাবি করেছেন। বাংলাদেশিরা বীর। শহিদুল হক সাহসী বীর।
বুধবার (৮ অক্টোবর) বিকেলে রাজধানীর নয়াপল্টনে বিএনপির কার্যালয়ে ডক্টরস অ্যাসোসিয়েশন অব বাংলাদেশ (ড্যাব) এর নেতৃবৃন্দের সঙ্গে মতবিনিময় সভায় এসব কথা বলেন রিজভী।
সম্প্রতি গণমাধ্যমে তারেক রহমানের বক্তব্য প্রসঙ্গে রিজভী বলেন, তার এ মার্জিত বক্তব্যে আমাদের অনেক শেখার আছে। তিনি কোনো রাজনৈতিক দলের নেতার প্রতি অশোভন মন্তব্য করেননি। অথচ, শেখ হাসিনা রাজনৈতিক কালচারটা এতো নিচে নামিয়ে ফেলেছিলো তা ভাষায় প্রকাশ করার মতো নয়।
রিজভী বলেন, পতিত আওয়ামী স্বৈরশাসকের শাসনামলে ড্যাবের কোনো নেতাকর্মীই শান্তিতে ছিলো না। যারা যৌবনে ছাত্রদল করেছে অথবা বিএনপির রাজনীতির সঙ্গে সংশ্লিষ্ট ছিলো তারা পদোন্নতি পাননি। বিদেশ যাত্রা থেকে বঞ্চিত ছিলো। চাকরিচ্যুত করা হয়েছে জাতীয়তাবাদী ধরনার ডাক্তারদের। জুনিয়রদের প্রমোশন দিয়ে তাদের নিয়ন্ত্রণে সেসব ডাক্তারদের কাজ করতে বাধ্য করা হতো। মেধাকে অবক্ষয়ের দিকে নিয়ে গিয়েছিলো।
বিএনপির এই নেতা আরও বলেন, বেসরকারি একটি পরিসংখ্যানে দেখা গেছে, বছরে প্রায় ৪০ লাখ রোগী বিভিন্ন হাসপাতালের ফ্লোরে চিকিৎসা নিচ্ছেন। ৭০ ভাগ সাধারণ মানুষ অক্সিজেন সেবা পাচ্ছে না। বিএনপি জনগণের ভোটে নির্বাচিত হলে ড্যাবের পরামর্শ গ্রহণ করে হেলথ সেক্টরকে এগিয়ে নিয়ে যেতে হবে। চিকিৎসা সেবাকে জনগণের দ্বারপ্রান্তে নিয়ে যেতে হবে।
ড্যাবের নবনির্বাচিত সভাপতি হারুন-অর-রশিদের সভাপতিত্বে ও মহাসচিব জহিরুল ইসলাম শাকিলের সঞ্চালনায় অনুষ্ঠানে আরও বক্তব্য রাখেন জিয়াউর রহমান ফাউন্ডেশনের নির্বাহী পরিচালক এবং বিএনপি চেয়ারপারসনের উপদেষ্টা ডা. ফরহাদ হালিম ডোনার, সংগঠনের সিনিয়র সহসভাপতি প্রফেসর আবুল কেনাল, ড্যাব নেতা ডা. পারভেজ রেজা কাকন, খালেকুজ্জামান দিপু, ডা. মেহেদী হাসান, ডা. জাহিদুল কবির, ডা. মোস্তাক রহিম স্বপন, ডা. মাসুদুল ইসলাম জিতু, ডা. সৈয়দ আকরাম হোসেন, ডা. রুস্তম আলী মধু, ডা. নিলুফার ইয়াসমিন প্রমুখ।
নয়াপল্টনে রিজভীর নেতৃত্বে দলের সাংগঠনিক সম্পাদকদের বৈঠক অনুষ্ঠিত
এদিকে বিএনপির সিনিয়র যুগ্ম মহাসচিব অ্যাডভোকেট রুহুল কবির রিজভীর নেতৃত্বে দলের সাংগঠনিক সম্পাদকদের বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়েছে। বুধবার দুপুরে দলের কেন্দ্রীয় কার্যালয়ে এ বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। বৈঠকে মিডিয়াসংক্রান্ত বিভিন্ন বিষয় নিয়ে আলোচনা হয়েছে। দলের কেন্দ্রীয় সূত্রে এ তথ্য জানা গেছে।
বৈঠকে বিএনপি চেয়ারপারসনের উপদেষ্টা ড. জিয়াউদ্দিন হায়দার, দলের ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যানের বিশেষ সহকারী ড. সাইমুম পারভেজ, সাংগঠনিক সম্পাদক কাজী সাইয়েদুল আলম বাবুল, মাহবুবুর রহমান শামীম, অধ্যক্ষ সেলিম ভূঁইয়া, সৈয়দ শাহীন শওকত, অনিন্দ্র ইসলাম অমিত, শরীফুল আলম, সেলিমুজ্জামান সেলিম, আকন কুদ্দুসর রহমান, আব্দুল খালেক, মিফতাব উদ্দিন সিদ্দিকী, অধ্যাপক আমিনুল ইসলাম প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন।
জানা গেছে, বৈঠকে দলের সাংগঠনকি বিভিন্ন বিষয়ে নির্দেশনা এবং সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমসহ মিডিয়ায় দলের ভূমিকা তুলে ধরার জন্য বিশেষ নির্দেশনা দেওয়া হয়েছে।
