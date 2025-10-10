চমেক হাসপাতালে চুরির ঘটনায় দুইজন গ্রেফতার

চমেক হাসপাতালে চুরির ঘটনায় দুইজন গ্রেফতার
চট্টগ্রাম মেডিকেল কলেজ (চমেক) হাসপাতালে সরকারি মালামাল ও ওষুধ চুরির ঘটনায় জড়িত দুইজনকে গ্রেফতার করেছে পুলিশ। বৃহস্পতিবার (৯ অক্টোবর) পাঁচলাইশ থানাধীন মুন্সিপুকুরপাড় এলাকা থেকে মো. লিয়াকত আলী (৩৫) ও মো. সাইফুল ইসলামকে (২৬) গ্রেফতার করে পাঁচলাইশ থানার একটি টিম। এ সময় চুরি যাওয়া সরকারি মালামাল, চিকিৎসা সামগ্রী ও ওষুধ উদ্ধার করা হয়।
পাঁচলাইশ থানার ওসি মোহাম্মদ সোলাইমান জাগোনিউজকে বলেন, চমেক হাসপাতালের মালামাল ও ওষুধ চুরির ঘটনায় মামলা হয়েছে। এ ঘটনার সিসিটিভি ফুটেজ পর্যালোচনা করে দুই চোরকে শনাক্ত করে অভিযান চালিয়ে গ্রেফতার করা হয়। পরে তাদের জিজ্ঞাসাবাদের ভিত্তিতে চুরি যাওয়া মালামাল উদ্ধার করা হয়। তাদের বৃহস্পতিবার বিকেলে আদালতে পাঠানো হয়েছে বলে জানান ওসি।
পুলিশ ও চমেক হাসপাতাল সূত্রে জানা গেছে, গত মঙ্গলবার দুপুর আড়াইটার দিকে চমেক হাসপাতালের গাইনী ওয়ার্ডের বিভাগীয় প্রধান ডা. ফাহমিদা ইসলাম চৌধুরী ৩৩ নম্বর গাইনী ওয়ার্ডের ক্লাস শেষে ক্লাসরুম তালাবদ্ধ করে অফিস ত্যাগ করেন। বুধবার সকাল ১০টার দিকে ক্লাসে ঢুকে দেখা যায় ক্লাসের কাজে ব্যবহৃত বিভিন্ন সামগ্রী, চিকিৎসা সামগ্রী ও মূল্যবান ওষুধ চুরি হয়ে গেছে। এ নিয়ে গাইনী ওয়ার্ডের ওয়ার্ড মাস্টার মো. কামরুজ্জামান বাদী হয়ে পাঁচলাইশ থানায় অভিযোগ দেন।
মামলা দায়েরের কয়েক ঘণ্টার মধ্যেই হাসপাতালের বিভিন্ন সিসিটিভি ফুটেজ পর্যালোচনা করে আসামিদের শনাক্ত করে অভিযান চালিয়ে দুই চোরকে গ্রেফতার এবং চুরি যাওয়া মালামাল উদ্ধার করা হয়।
