নোবেলজয়ী কোরিনা মাচাদোকে অধ্যাপক ইউনূসের অভিনন্দন

নোবেলজয়ী কোরিনা মাচাদোকে অধ্যাপক ইউনূসের অভিনন্দন
ভেনিজুয়েলার গণতন্ত্রের জন্য সাহসিকতার সঙ্গে লড়ে যাওয়া মারিয়া কোরিনা মাচাদোকে ২০২৫ সালের নোবেল শান্তি পুরস্কার অর্জনের জন্য অভিনন্দন জানিয়েছেন বাংলাদেশের নোবেল শান্তি পুরস্কার বিজয়ী অধ্যাপক মুহাম্মদ ইউনূস।
শুক্রবার এক বার্তায় তিনি বলেন, আমি ভেনিজুয়েলার গণতন্ত্রের জন্য সাহসিকতার সঙ্গে লড়ে যাওয়া মারিয়া কোরিনা মাচাদোকে ২০২৫ সালের নোবেল শান্তি পুরস্কার অর্জনের জন্যৎআন্তরিক অভিনন্দন জানাচ্ছি।
অধ্যাপক ইউনূস বলেন, মিস মাচাদো নিপীড়নের মুখেও অটল থেকেছেন—তার দেশ ও জনগণের জন্য স্বাধীন ও ন্যায়ভিত্তিক ভবিষ্যতের প্রতি তার প্রতিশ্রুতি কখনোই টলে যায়নি।
নোবেল কমিটির বিবৃতির উদ্ধৃতি দিয়ে অধ্যাপক ইউনূস আরও বলেন, গণতন্ত্র নির্ভর করে সেইসব মানুষের ওপর, যারা নীরব থাকতে অস্বীকার করে, গুরুতর ঝুঁকির মধ্যেও সাহসের সঙ্গে সামনে এগিয়ে আসে এবং যারা আমাদের স্মরণ করিয়ে দেয়—স্বাধীনতাকে কখনোই স্বাভাবিক বলে ধরে নেওয়া যায় না; এটি সর্বদা রক্ষা করতে হয়—কথায়, সাহসে ও দৃঢ় প্রত্যয়ে।
অধ্যাপক ইউনূস আরও বলেন, তিনি একটি উত্তম বিশ্বের কল্পনা করার সাহস দেখিয়েছেন এবং সেটিকে বাস্তবে রূপ দিতে নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছেন। বার্তার শেষে তিনি আবারও মাচাদোকে অভিনন্দন জানান।
প্রধান উপদেষ্টার উপপ্রেস সচিব আবুল কালাম আজাদ মজুমদার শুক্রবার রাতে এ তথ্য জানান।
