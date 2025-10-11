প্রশ্ন তো আর থামানো যায় না, সেফ এক্সিট নিয়ে স্বরাষ্ট্র উপদেষ্টা

প্রশ্ন তো আর থামানো যায় না, সেফ এক্সিট নিয়ে স্বরাষ্ট্র উপদেষ্টা
উপদেষ্টাদের সেফ এক্সিট নিয়ে আলোচনার মধ্যে স্বরাষ্ট্র উপদেষ্টা লেফটেন্যান্ট জেনারেল (অব.) জাহাঙ্গীর আলম চৌধুরী বলেছেন, ‘অনেকে অনেক কথা বলতে পারেন, কিন্তু প্রশ্ন তো আর থামানো যায় না।’
শুক্রবার (১০ সেপ্টেম্বর) বিকেলে ঢাকার সাভারের আশুলিয়ায় বোধিজ্ঞান ভাবনা (বৌদ্ধ বিহার) কেন্দ্রে কেঠিন চিবরদান উৎসবে যোগ দিয়ে এসব কথা বলেন তিনি। সাংবাদিকদের এক প্রশ্নে এসব কথা বলেন উপদেষ্টা।
নির্বাচনের বিষয়ে জাহাঙ্গীর আলম চৌধুরী বলেন, আগামী ফেব্রুয়ারিতে অবাধ, সুষ্ঠু ও নিরপেক্ষ নির্বাচন করতে সরকার বদ্ধপরিকর।
দেশে আইনশৃঙ্খলার পরিস্থিতি বর্তমানে উন্নতি হয়েছে, যা ঢাকার এক সাংবাদিকও স্বীকার করেছেন, যোগ করেন স্বরাষ্ট্র উপদেষ্টা।
অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন বাংলাদেশ বৌদ্ধ ভিক্ষু মহাসভার উপ-সংঘনায়কের সভাপতি রতনশ্রী মহাথের। এতে বক্তব্য রাখেন এইএস’র এমডি শুভাশীষ চাকমা, আশুলিয়ার আলিফ গার্মেন্টসের চেয়ারম্যান আকতার হোসেন রানা, ব্যারিস্টার জ্যোতির্ময় বড়ুয়া, অবসরপ্রাপ্ত লেফটেন্যান্ট কর্নেল দিদারুর আলম, সাবেক অতিরিক্ত সচিব প্রশান্ত ভুষণ বড়ুয়া, ঢাকায় নিযুক্ত শ্রীলঙ্কার হাইকমিশনার ধর্মপাল বিরাককোড প্রমুখ।
