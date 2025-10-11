জিয়া স্মৃতি ফুটবল টুর্নামেন্ট নিয়ে প্রস্তুতি সভা অনুষ্ঠিত

জিয়া স্মৃতি ফুটবল টুর্নামেন্ট নিয়ে প্রস্তুতি সভা অনুষ্ঠিত
জিয়া স্মৃতি ফুটবল টুর্নামেন্টের চট্টগ্রাম বিভাগীয় আয়োজক কমিটির প্রাক-প্রস্তুতি সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। শনিবার (১১ অক্টোবর) দুপুরে চট্টগ্রাম জেলা স্টেডিয়ামে এ সভা অনুষ্ঠিত হয়।
বাংলাদেশ জেলা ও বিভাগীয় ক্রীড়া সংগঠক অ্যাসোসিয়েশনের উদ্যোগে এবং জাতীয়তাবাদী ক্রীড়া দলের সহযোগিতায় আগামী ২৪ অক্টোবর চট্টগ্রাম জেলা স্টেডিয়ামে এই টুর্নামেন্ট অনুষ্ঠিত হবে। সেখানে চারটি দল অংশগ্রহণ করবে, যেখানে জাতীয় ফুটবল দলের সাবেক তারকা খেলোয়াড়রা নেতৃত্ব দেবে। টুর্নামেন্টে বাংলাদেশ ফুটবল ফেডারেশনের (বাফুফে) সভাপতি তাবিথ আউয়াল একটি দলের নেতৃত্ব দেবেন। এতে প্রধান অতিথি থাকবেন বিএনপির স্থায়ী কমিটির সদস্য আমীর খসরু মাহমুদ চৌধুরী।
প্রাক-প্রস্তুতি সভায় সভাপতিত্ব করেন চট্টগ্রাম বিভাগীয় জিয়া ফুটবল টুর্নামেন্টের সাংস্কৃতিক কমিটির সদস্য আলহাজ এম এ আজিজ। এতে প্রধান অতিথি ছিলেন বাংলাদেশ জেলা ও বিভাগীয় ক্রীড়া সংগঠক অ্যাসোসিয়েশনের কেন্দ্রীয় যুগ্ম আহ্বায়ক ও চট্টগ্রাম বিভাগীয় জিয়া ফুটবল টুর্নামেন্টের প্রচার কমিটির আহ্বায়ক ইসরাফিল খসরু মাহমুদ চৌধুরী।
প্রস্তুতি সভায় অন্যদের মধ্যে আরও উপস্থিত ছিলেন বাংলাদেশ জেলা ও বিভাগীয় ক্রীড়া সংগঠক অ্যাসোসিয়েশনের কেন্দ্রীয় সদস্য ও চট্টগ্রাম বিভাগীয় জিয়া ফুটবল টুর্নামেন্টের মাঠ পরিচালনা কমিটির আহ্বায়ক মসিউল আলম স্বপন, চট্টগ্রাম বিভাগীয় জিয়া ফুটবল টুর্নামেন্টের প্রচার কমিটির সদস্যসচিব এসএম সাইফুল আলম, মাঠ পরিচালনা কমিটির সদস্যসচিব কাজী বেলাল উদ্দিন, শৃঙ্খলা কমিটির সদস্যসচিব আব্দুল হালিম শাহ আলম, মিডিয়া কমিটির সদস্যসচিব মোহাম্মদ ইদ্রিস আলী, সাংস্কৃতিক কমিটির সদস্যসচিব সাইফুল ইসলাম ভুট্টু, টুর্নামেন্ট কমিটির সদস্য মন্জুর আলম চৌধুরী মন্জু, হাজি মো. সালাউদ্দীন, কামরুল ইসলাম, মামুনুল ইসলাম হুমায়ুন, সাইফুল আলম, এমএ মুছা বাবলু, নাজমা সাইদ, তৌহিদুল ইসলাম রাসেল, নুর হোসেন উজ্জ্বল, রিফাত হোসেন শাকিল, নুর জাহেদ বাবলু, মামুন উদ্দীন, নাছির উদ্দীন, আমজাদুল আহসান আমজাদ, এমএইচ হাসান, মো. সোহেল, আবুল হাসনাত আজাদ, একরাম আফসার, হায়দার কবির, কাজী মোজাম্মেল হক মানিক, কাজী মিজানুর রহমান, মো. ফিরোজ খান, জামাল উদ্দীন, নজরুল বাবু প্রমুখ।
