অপারেশন ডেভিল হান্ট ফেজ-২: একদিনে ঢাকায় গ্রেফতার ৩৯২

অপারেশন ডেভিল হান্ট ফেজ-২: একদিনে ঢাকায় গ্রেফতার ৩৯২
অপারেশন ডেভিল হান্ট ফেজ-২ এর আওতায় গত ২৪ ঘণ্টায় ঢাকায় গ্রেফতার করা হয়েছে ৩৯২ জনকে। গ্রেফতারদের মধ্যে রয়েছেন কার্যক্রম নিষিদ্ধ আওয়ামী লীগ ও এর অঙ্গসংগঠনের ১৫ জন সক্রিয় নেতাকর্মী ও ৩৭৭ জন বিভিন্ন মামলার ওয়ারেন্টভুক্ত ও এজাহারভুক্ত ব্যক্তি।
বুধবার (১৭ ডিসেম্বর) রাতে ঢাকা মেট্রোপলিটন পুলিশের (ডিএমপি) উপ-পুলিশ কমিশনার (ডিসি) মুহাম্মদ তালেবুর রহমান এ তথ্য জানান।
তিনি বলেন, রাজধানীর আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি স্বাভাবিক রাখার উদ্দেশে পুলিশের চলমান কার্যক্রমের অংশ হিসেবে এই অভিযান পরিচালনা করা হয়। এছাড়া, সন্দেহভাজন যানবাহন তল্লাশি ও জননিরাপত্তার স্বার্থে বুধবার রাজধানীর প্রবেশ ও বহির্গমন ১১টি স্থানে বিকেল ৪টা থেকে সন্ধ্যা ৬টা পর্যন্ত বিশেষ চেকপোস্ট পরিচালনা করা হয়।
এ সময় ৭৬৯টি বিভিন্ন ধরনের যানবাহন তল্লাশি করা হয় এবং পাঁচ জনকে গ্রেফতার করা হয়।
রাজধানীর আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি সমুন্নত রাখতে ডিএমপির চলমান অভিযান অব্যাহত থাকবে বলেও জানিয়েছেন এই পুলিশ কর্মকর্তা।
