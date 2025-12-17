আদালতে দায়িত্ব পালন শেষে হঠাৎ অসুস্থ হয়ে কনস্টেবলের মৃত্যু

আদালতে দায়িত্ব পালন শেষে হঠাৎ অসুস্থ হয়ে কনস্টেবলের মৃত্যু
চট্টগ্রাম নগরের ডবলমুরিং থানা থেকে আদালতে জরুরি কাগজপত্র পৌঁছে দিতে এসে হঠাৎ অসুস্থ হয়ে মারা গেছেন পুলিশ কনস্টেবল মোজাম্মেল হক। বুধবার (১৭ ডিসেম্বর) বিকেলে চট্টগ্রাম আদালত ভবনে এ ঘটনা ঘটে। তার বাড়ি ব্রাহ্মণবাড়িয়া জেলার আশুগঞ্জ উপজেলায়।
প্রত্যক্ষদর্শীরা জানান, ডবলমুরিং থানা থেকে ডাক নিয়ে এসে কাজ শেষ করার পর আদালত ভবনের বারান্দা দিয়ে হেঁটে যাচ্ছিলেন মোজাম্মেল হক। এসময় হঠাৎ তিনি ঢলে পড়েন। সঙ্গে সঙ্গে তাকে উদ্ধার করে চট্টগ্রাম মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে নেওয়া হলে কর্তব্যরত চিকিৎসক মৃত ঘোষণা করেন।
ডবলমুরিং থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা বাবুল আজাদ জাগো নিউজকে বলেন, মোজাম্মেল দাপ্তরিক কাজে আদালতে গিয়েছিলেন। হঠাৎ স্ট্রোক করে আদালত প্রাঙ্গণে ঢলে পড়েন। দ্রুত হাসপাতালে নেওয়া হলে চিকিৎসক মৃত ঘোষণা করেন।
ঘটনার প্রত্যক্ষদর্শীরা জানান, হঠাৎ খবর আসে আদালত ভবনের দ্বিতীয় তলার বারান্দায় এক পুলিশ কনস্টেবল হাঁটা অবস্থায় অচেতন হয়ে পড়েছেন। দ্রুত তাকে হাসপাতালে নেওয়া হয়। তবে চিকিৎসকেরা তাকে মৃত ঘোষণা করেন।
হঠাৎ দায়িত্ব পালনকালে এক পুলিশ সদস্যের মৃত্যুতে আদালত পাড়ায় কর্মরত পুলিশ সদস্যদের মধ্যে শোকের ছায়া নেমে আসে। খবর পেয়ে বিকেলে চট্টগ্রাম মেডিকেল কলেজ হাসপাতালেও নগর পুলিশের একাধিক সদস্য ছুটে যান।
