রোমের পথে প্রধান উপদেষ্টা

প্রকাশিত: ১১:৫১ এএম, ১২ অক্টোবর ২০২৫
ওয়ার্ল্ড ফুড ফোরামের বৈশ্বিক সভায় যোগ দিতে ইতালির রোমের উদ্দেশ্যে দেশ ছেড়েছেন অন্তর্বর্তী সরকারের প্রধান উপদেষ্টা অধ্যাপক মুহাম্মদ ইউনূস।

রোববার (১২ অক্টোবর) সকাল সাড়ে ১১টার দিকে বিমানের একটি ফ্লাইটে তিনি হযরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর থেকে রওয়ানা দেন।

প্রধান উপদেষ্টার উপ প্রেস সচিব আবুল কালাম আজাদ মজুমদার এ তথ্য জানান।

তিনি জানান, বিশ্ব খাদ্য ফোরাম এফএও-এর অন্যতম প্রধান বার্ষিক আয়োজন, যেখানে বৈশ্বিক খাদ্য নিরাপত্তা, কৃষি উদ্ভাবন এবং টেকসই উন্নয়নবিষয়ক উচ্চপর্যায়ের আলোচনায় বিশ্বনেতা, নীতিনির্ধারক, বিশেষজ্ঞ ও তরুণ উদ্যোক্তারা অংশ নেন।

সফরসূচি অনুযায়ী, অধ্যাপক ড. ইউনূস ফোরামের মূল অধিবেশনে আমন্ত্রিত অতিথি হিসেবে ভাষণ দেবেন। পাশাপাশি তিনি ইতালির প্রধানমন্ত্রী জর্জিয়া মেলোনি ও বিভিন্ন আন্তর্জাতিক সংস্থার প্রধানের সঙ্গে বৈঠক করবেন। এসব বৈঠকে খাদ্য নিরাপত্তা, দারিদ্র্য নিরসন ও টেকসই উন্নয়নসহ বৈশ্বিক ইস্যু নিয়ে আলোচনা হতে পারে।

