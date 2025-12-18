  2. দেশজুড়ে

কুষ্টিয়ায় যৌথবাহিনীর অভিযানে আটক ৫

প্রকাশিত: ০৬:০০ এএম, ১৮ ডিসেম্বর ২০২৫
কুষ্টিয়ায় মাদক ও কিশোর গ্যাংবিরোধী অভিযানে পাঁচজনকে আটক করেছে যৌথবাহিনী।

বুধবার (১৭ ডিসেম্বর) সন্ধ্যা থেকে রাত ৯টা পর্যন্ত শহরের ঘোড়াঘাট এলাকায় এ অভিযান পরিচালনা করা হয়। অভিযানে পাঁচজন মাদক কারবারিকে আটক করা হয়। অভিযান শেষে জেলা প্রশাসনের এক্সিকিউটিভ ম্যাজিস্ট্রেট মনিরা আক্তার ভ্রাম্যমাণ আদালত পরিচালনা করে আটকদের বিভিন্ন মেয়াদে সাজা দেন। অভিযানে অতিরিক্ত পুলিশ সুপার (ক্রাইম অ্যান্ড অপস) ফয়সাল মাহমুদসহ যৌথবাহিনীর সদস্যরা অংশ নেন।

ফয়সাল মাহমুদ জানান,মাদক ও কিশোর গ্যাং নির্মূলে যৌথ বাহিনী বদ্ধপরিকর। গোপন সংবাদের ভিত্তিতে শহরের বড় বাজার ঘোড়াঘাট এলাকায় মাদক কেনাবেচা ও কিশোর গ্যাংয়ের তৎপরতা বাড়ার তথ্য পেয়ে এ অভিযান চালানো হয়। অভিযানে পাঁচজনকে আটক করা হয়েছে। এছাড়াও মাদকদ্রব্য ও বিভিন্ন সরঞ্জাম উদ্ধার করা হয়েছে। আগামীতেও এ অভিযান অব্যাহত থাকবে।

