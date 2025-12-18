হবিগঞ্জে সোয়া ২ কোটি টাকার ভারতীয় শাড়ি ও শাল জব্দ

হবিগঞ্জে সোয়া ২ কোটি টাকার ভারতীয় শাড়ি ও শাল জব্দ
হবিগঞ্জে কাভার্ড ভ্যান বোঝাই বিপুল পরিমাণ ভারতীয় শাড়ি ও শাল জব্দ করা হয়েছে। বুধবার (১৭ ডিসেম্বর) সকালে মাধবপুর উপজেলার তেলিয়াপাড়া এলাকায় এসব পণ্য আটক করে হবিগঞ্জ ৫৫-ব্যাটালিয়ন বিজিবি। জব্দ মালামালের মূল্য প্রায় সোয়া ২ কোটি টাকা।
হবিগঞ্জ ৫৫-ব্যাটালিয়ন বিজিবির অধিনায়ক লে. কর্নেল মো. তানজিলুর রহমান বিষয়টি নিশ্চিত করে বলেন, জব্দকৃত পণ্য আইনানুগ প্রক্রিয়ার মাধ্যমে হবিগঞ্জ কাস্টমস কর্তৃপক্ষের নিকট হস্তান্তরের কার্যক্রম চলমান। একই সঙ্গে চোরাচালানে জড়িত চক্রকে শনাক্ত ও গ্রেফতার করতে বিজিবির গোয়েন্দা তৎপরতা অব্যাহত রয়েছে। চোরাচালানবিরোধী সামাজিক আন্দোলন গড়ে তুলতে সীমান্তবর্তী জনগণকে সহযোগিতার আহ্বান জানিয়েছে বিজিবি।
বিজিবি জানায়, গোপন সংবাদের ভিত্তিতে হবিগঞ্জ ৫৫-ব্যাটালিয়ন বিজিবির বিশেষ টহল দল বৃহস্পতিবার (১৮ ডিসেম্বর) সীমান্ত থেকে আনুমানিক ৫ কি.মি. বাংলাদেশের অভ্যন্তরে মাধবপুর উপজেলাধীন ঢাকা-সিলেট মহাসড়কে তেলিয়াপাড়া এলাকায় অবস্থান নেয়। ভোরের দিকে ১টি কাভার্ড ভ্যান আসতে দেখে থামানো হয়। কাভার্ড ভ্যানটি তল্লাশি করে গাড়ি ভর্তি কাঠের গুঁড়া দেখে সন্দেহ হয়। পরে সব বস্তা নামিয়ে কাভার্ড ভ্যানের বডির ভেতরে অভিনব কায়দায় তৈরি করা গোপন কুঠুরি থেকে লুকানো অবস্থায় ভারতীয় বিভিন্ন প্রকার শাড়ি ও শালসহ গাড়িটি জব্দ করে। যার মোট মূল্য প্রায় ২ কোটি ২৬ লাখ টাকা।
সৈয়দ এখলাছুর রহমান খোকন/এএমএ