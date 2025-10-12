নতুন জনপ্রশাসন সচিব
নির্বাচনে নিরপেক্ষ দায়িত্ব পালন নিশ্চিত করার দায়িত্ব আমি নিলাম
আগামী জাতীয় সংসদ নির্বাচনে মাঠ প্রশাসনে কর্মকর্তাদের নিরপেক্ষভাবে দায়িত্ব পালন নিশ্চিত করার দায়িত্ব নিয়েছেন বলে মন্তব্য করেছেন জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের মন্ত্রণালয়ের নতুন সিনিয়র সচিব মো. এহছানুল হক।
রোববার (১২ অক্টোবর) দুপুরে যোগ দিয়ে সাংবাদিকদের প্রশ্নের জবাবে সিনিয়র সচিব এ কথা বলেন। এদিন সকালে জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের নতুন সিনিয়র সচিব নিয়োগ পেয়েছেন মো. এহছানুল হক। তিনি চুক্তিতে সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগের সিনিয়র সচিব হিসেবে দায়িত্ব পালন করছিলেন।
সামনে জাতীয় নির্বাচনে আপনি মাঠ প্রশাসনের একটি গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্বে আছেন। এটাকে কি চ্যালেঞ্জ মনে করছেন? এ বিষয়ে দৃষ্টি আকর্ষণ করলে তিনি বলেন, ‘আমাদের প্রধান উপদেষ্টার নির্দেশ হলো, এটা সুষ্ঠু একটা নির্বাচন হবে। নির্বাচনকালীন আমরা নির্বাচন কমিশনের অধীনে চাকরি করবো। আমাদের যারা মাঠ প্রশাসনে আছেন, আমার বিশ্বাস তারা অত্যন্ত নিরপেক্ষভাবে এই দায়িত্ব পালন করবেন। সেটা নিশ্চিত করার দায়িত্ব আমার। এই দায়িত্ব আমি নিলাম।’
নির্বাচনের আগে ডিসি ও ইউএনও পদে পরিবর্তন আসবে কি না? জানতে চাইলে এহছানুল হক বলেন, ‘আসলে এটা নিয়ে আমার নীতি নির্ধারণী মহলের সঙ্গে কথা বলতে হবে। এর আগে কিছু বলতে পারছি না।’
