জরুরি প্রয়োজন ছাড়া বাংলাদেশ ভ্রমণ না করার পরামর্শ যুক্তরাজ্যের

জরুরি প্রয়োজন ছাড়া বাংলাদেশ ভ্রমণ না করার পরামর্শ যুক্তরাজ্যের
অপরিহার্য বা জরুরি প্রয়োজন ছাড়া যুক্তরাজ্যের নাগরিকদের বাংলাদেশ ভ্রমণ না করার পরামর্শ দিয়েছে ব্রিটিশ ফরেন, কমনওয়েলথ অ্যান্ড ডেভেলপমেন্ট অফিস (এফসিডিও)।
বৃহস্পতিবার (৫ ফেব্রুয়ারি) বাংলাদেশ সংক্রান্ত ভ্রমণ সতর্কতা হালনাগাদ করে এই নির্দেশনা দেয় যুক্তরাজ্য সরকার।
এফসিডিওর সতর্কবার্তায় বলা হয়েছে, আগামী ১২ ফেব্রুয়ারি বাংলাদেশে সাধারণ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হতে যাচ্ছে। নির্বাচনকে ঘিরে ২২ জানুয়ারি থেকে প্রচারণা শুরু হয়েছে। এ সময় রাজনৈতিক সহিংসতা ও উগ্রবাদী গোষ্ঠীর হামলার ঝুঁকি রয়েছে। বিশেষ করে রাজনৈতিক সমাবেশ ও ভোটকেন্দ্রকে লক্ষ্য করে হামলা হতে পারে—এমন আশঙ্কার কথা জানিয়ে ব্রিটিশ নাগরিকদের সতর্ক থাকতে বলা হয়েছে।
আরও উল্লেখ করা হয়, কোনো ধরনের আগাম পূর্বাভাস ছাড়াই বাংলাদেশের নিরাপত্তা পরিস্থিতি দ্রুত পরিবর্তিত হতে পারে। তাই ভ্রমণের সময় আশপাশের পরিবেশ সম্পর্কে সচেতন থাকার পরামর্শ দেওয়া হয়েছে। পাশাপাশি পুলিশ বা নিরাপত্তা বাহিনীর উপস্থিতিসহ বড় রাজনৈতিক সমাবেশ ও জনসমাগমপূর্ণ এলাকা এড়িয়ে চলতে বলা হয়েছে।
এছাড়া স্থানীয় কর্তৃপক্ষের নির্দেশনা মেনে চলা, সতর্কভাবে ভ্রমণ পরিকল্পনা করা এবং যেকোনো অনাকাঙ্ক্ষিত পরিস্থিতির জন্য বিকল্প ব্যবস্থা প্রস্তুত রাখার পরামর্শ দেওয়া হয়েছে।
ব্রিটিশ পররাষ্ট্র দপ্তর জানিয়েছে, কোনো ভ্রমণেই শতভাগ নিরাপত্তার নিশ্চয়তা দেওয়া সম্ভব নয়।
এর আগেও গত ২২ জানুয়ারি আসন্ন নির্বাচনকে কেন্দ্র করে নিজেদের নাগরিকদের জন্য বাংলাদেশে ভ্রমণ সতর্কতা জারি করেছিল যুক্তরাজ্য সরকার।
জেপিআই/জেএইচ/জেআইএম