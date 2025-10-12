জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের নতুন সিনিয়র সচিব এহছানুল হক
জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের নতুন সিনিয়র সচিব হিসেবে নিয়োগ পেয়েছেন মো. এহছানুল হক। তিনি চুক্তিতে সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগের সিনিয়র সচিব হিসেবে দায়িত্ব পালন করছিলেন।
রোববার (১২ অক্টোবর) তাকে এ নিয়োগ দিয়ে জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয় থেকে প্রজ্ঞাপন জারি করা হয়েছে।
এর আগে জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের সিনিয়র সচিবের দায়িত্ব চালিয়ে আসা মো. মোখলেস উর রহমানকে ২১ সেপ্টেম্বর পরিকল্পনা কমিশনের সদস্য (সিনিয়র সচিব) হিসেবে বদলি করা হয়েছে।
সেই হিসেবে ২১ দিন পর নতুন সচিব পেল জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়। মোখলেস উর রহমানকে সরানোর পর থেকে জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের ক্যারিয়ার প্ল্যানিং ও প্রশিক্ষণ অনুবিভাগের অতিরিক্ত সচিব আবু শাহীন মো. আসাদুজ্জামান সচিবের রুটিন দায়িত্ব চালিয়ে আসছিলেন।
ছাত্র-জনতার অভ্যুত্থানে আওয়ামী লীগ সরকারের পতনের পর গত বছরের ১৭ আগস্ট দুই বছরের চুক্তিতে সচিব নিয়োগ পান এহছানুল হক। এরপর তাকে সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগে পদায়ন করা হয়। একদিন পর (১৮ আগস্ট) সিনিয়র সচিব হন তিনি। অতিরিক্ত সচিব থাকা অবস্থায় অবসরে গিয়েছিলেন বিসিএস প্রশাসন ক্যাডারের ৮২ ব্যাচের কর্মকর্তা এহছানুল হক।
