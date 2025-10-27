বেনাপোল স্থলবন্দর বন্ধের সংবাদ ভিত্তিহীন: এনবিআর
বেনাপোল স্থলবন্দরে সন্ধ্যা ৬টার পর আমদানি-রপ্তানি কার্যক্রম বন্ধের বিষয়ে গণমাধ্যমে প্রকাশিত সংবাদকে ভিত্তিহীন ও বিভ্রান্তিকর বলে জানিয়েছে জাতীয় রাজস্ব বোর্ড (এনবিআর)।
রোববার (২৬ অক্টোবর ২০২৫) এক স্পষ্টীকরণ বিজ্ঞপ্তিতে এনবিআর জানিয়েছে, বেনাপোল কাস্টমস কর্তৃপক্ষ আমদানি বা রপ্তানির ক্ষেত্রে নতুন কোনো বিধিনিষেধ বা আদেশ জারি করেনি।
বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়, বেনাপোল স্থলবন্দরে আমদানি-রপ্তানি কার্যক্রম পূর্বের ন্যায় যথানিয়মে চলমান রয়েছে। বাংলাদেশে আমদানি পণ্যের প্রবেশ ও রপ্তানি পণ্যের বহির্গমন কার্যক্রম স্বাভাবিকভাবে অব্যাহত আছে।
এনবিআর সকল প্রিন্ট ও ইলেকট্রনিক মিডিয়া এবং সংশ্লিষ্ট স্টেকহোল্ডারদের প্রতি আহ্বান জানিয়েছে—এ বিষয়ে বিভ্রান্ত না হয়ে প্রকৃত তথ্য যাচাই করে প্রচার করার জন্য। একই সঙ্গে সেবাগ্রহীতাদের বেনাপোল কাস্টমস কর্তৃপক্ষের প্রদত্ত নিয়মিত সেবা গ্রহণ অব্যাহত রাখার অনুরোধ জানানো হয়েছে।
সংস্থাটি আরও জানায়, কিছু গণমাধ্যমে বেনাপোলে সন্ধ্যার পর আমদানি-রপ্তানি বন্ধ শিরোনামে প্রকাশিত খবর বাস্তবতার সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ নয়। এসব সংবাদের কারণে বন্দর ব্যবহারকারী ব্যবসায়ী ও আমদানি-রপ্তানিকারকদের মধ্যে বিভ্রান্তি তৈরি হয়েছে।
জাতীয় রাজস্ব বোর্ড এ ধরনের বিভ্রান্তিকর সংবাদ প্রচার থেকে বিরত থাকার জন্য গণমাধ্যমগুলোর প্রতি অনুরোধ জানিয়েছে এবং প্রকৃত তথ্য তুলে ধরে পাঠকদের অবহিত করার আহ্বান জানিয়েছে।
এসএম/এমএসএম