ধানমন্ডিতে নির্মাণাধীন ভবনে বিদ্যুৎস্পৃষ্টে শ্রমিকের মৃত্যু
রাজধানীর ধানমন্ডি এলাকায় নির্মাণাধীন ভবনের বেইজমেন্টে বিদ্যুৎস্পৃষ্টে মো. আজহার আলী (৪০) নামের এক শ্রমিক মারা গেছেন। সোমবার (২৭ অক্টোবর) বিকেল সাড়ে ৩টার দিকে তাকে ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের জরুরি বিভাগে নেওয়া হলে কর্তব্যরত চিকিৎসক মৃত ঘোষণা করেন।
তাকে হাসপাতালে নিয়ে আসা মো. মনির নামের এক ব্যক্তি বলেন, আজাহার আমাদের নির্মাণাধীন ১৪তলা ভবনের দেয়ালে পানি দেওয়ার কাজ করতেন। দুপুরে বেজমেন্টে মোটর চালিয়ে জমে থাকা পানি বাইরে ফেলার সময় বিদ্যুৎস্পৃষ্টে অচেতন হয়ে পড়েন তিনি। পরে তাকে উদ্ধার করে ঢাকা মেডিকেলে নিয়ে আসলে চিকিৎসক মৃত ঘোষণা করেন।
তিনি জানান, আজাহারের গ্রামের বাড়ি ময়মনসিংহ জেলার নান্দাইল থানার রাজা বারিয়া গ্রামে। তার বাবার নাম, আসম আলী। তিনি ওই নির্মাণাধীন ভবনে থাকতেন।
ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল পুলিশ ক্যাম্পের ইনচার্জ (পরিদর্শক) ফারুক মৃত্যুর বিষয়টি নিশ্চিত করে জানান, মরদেহ ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের মর্গে রাখা হয়েছে। বিষয়টি সংশ্লিষ্ট থানাকে অবগত করা হয়েছে।
কাজী আল আমিন/এমআইএইচএস/এমএস