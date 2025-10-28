  2. জাতীয়

নির্বাচনে ভাইটাল রোল প্লে করবে আনসার সদস্যরা: স্বরাষ্ট্র উপদেষ্টা

জ্যেষ্ঠ প্রতিবেদক
প্রকাশিত: ১১:১৫ এএম, ২৮ অক্টোবর ২০২৫
আগামী জাতীয় ত্রয়োদশ নির্বাচনে বাংলাদেশ আনসার ও গ্রাম প্রতিরক্ষা বাহিনী সবচেয়ে বেশি নিয়োজিত থাকবে এবং তারা ভাইটাল রোল প্লে করবে বলে জানিয়েছেন স্বরাষ্ট্র উপদেষ্টা লেফটেন্যান্ট জেনারেল (অব.) মো. জাহাঙ্গীর আলম চৌধুরী।

মঙ্গলবার (২৮ অক্টোবর) সকালে রাজধানীর খিলগাঁওয়ে বাংলাদেশ আনসার ওয়েলফেয়ার ট্রাস্টের পরিবহন খাতে ট্রাস্টের নিজস্ব অর্থায়নে ক্রয়কৃত ৩১টি যানবাহনের হস্তান্তর অনুষ্ঠানে তিনি এ কথা বলেন।

স্বরাষ্ট্র উপদেষ্টা বলেন, নির্বাচনে আনসারদের কন্ট্রিবিউশন সবচেয়ে বেশি। এবারে প্রথম প্রিজাইডিং অফিসারের সঙ্গে হাতিয়ারসহ একজন আনসার সদস্য মোতায়েন থাকবে। নির্বাচনে মোট নয়দিন আনসার সদস্য নিয়োজিত থাকবে। নির্বাচনের সময় ভাইটাল রোল প্লে করবে আনসার সদস্যরা।

তিনি বলেন, বাংলাদেশ আনসার ও গ্রাম প্রতিরক্ষা বাহিনী দেশের নিরাপত্তা ও শান্তি-শৃঙ্খলা রক্ষা ও জাতীয় উন্নয়নে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে আসছে। নিজেদের জীবন ও স্বার্থ পরোয়া না করে নিষ্ঠা, দায়িত্ববোধ ও দেশপ্রেমে জাতির সেবায় নিয়োজিত থাকে। দেশের সর্ববৃহৎ এ বাহিনীর সদস্যদের বিভিন্ন প্রয়োজনে যাতায়াতজনিত সমস্যার সম্মুখীন হতে হয়।

তাদের এ ভোগান্তি লাঘব ও সুবিধ বৃদ্ধির লক্ষ্যে আজকের ট্রান্সপোর্ট সার্ভিস চালু করা হয়েছে।

বাংলাদেশ আনসার ওয়েলফেয়ার পরিবহন খাতে ট্রাস্টের নিজস্ব অর্থায়নে মোট ৩১টি যানবাহন কেনা হয়েছে। এটি নিঃসন্দেহে ট্রাস্টি বোর্ডের দুরদর্শিতা পরিকল্পনা। যা বাহিনীর সদস্যদের নতুন মাত্রা যুক্ত করবে, যোগ করেন স্বরাষ্ট্র উপদেষ্টা।

অস্ত্র উদ্ধারের বিষয়ে জানতে চাইলে জাহাঙ্গীর আলম চৌধুরী বলেন, প্রতিদিনই অস্ত্র উদ্ধার হচ্ছে। নির্বাচন যত ঘনিয়ে আসবে উদ্ধার তত বৃদ্ধি পাবে।

এ সময় বাংলাদেশ আনসার ও গ্রাম প্রতিরক্ষা বাহিনীর মহাপরিচালক মেজর জেনারেল আবদুল মোতালেব সাজ্জাদ মাহমুদ ও বাহিনীর ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তারা উপস্থিত ছিলেন।

