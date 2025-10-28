আন্তর্জাতিক পর্যটন মেলা শুরু ৩০ অক্টোবর
আগামী ৩০ অক্টোবর (বৃহস্পতিবার) থেকে বাংলাদেশ-চায়না ফ্রেন্ডশিপ আন্তর্জাতিক সম্মেলন কেন্দ্রে শুরু হচ্ছে আন্তর্জাতিক পর্যটন মেলা বাংলাদেশ ট্রাভেল অ্যান্ড ট্যুরিজম ফেয়ার (বিটিটিএফ)। তিন দিনব্যাপী এই মেলার আয়োজন করবে দেশের শীর্ষস্থানীয় পর্যটন সংগঠন ট্যুর অপারেটরস অ্যাসোসিয়েশন অব বাংলাদেশ (টোয়াব)।
মঙ্গলবার (২৮ অক্টোবর) রাজধানীর একটি পাঁচ তারকা হোটেলে টোয়াব আয়োজিত এক সংবাদ সম্মেলনে এসব তথ্য জানানো হয়।
সংবাদ সম্মেলনে টোয়াবের পরিচালক (বাণিজ্য ও মেলা) তাসলিম আমিন শোভন বলেন, এবারের মেলায় অংশ নিচ্ছে ১২টি দেশ, যার মধ্যে রয়েছে-পাকিস্তান, নেপাল, ভূটান, মালদ্বীপ, চীন, সিঙ্গাপুর ও থাইল্যান্ডসহ বিভিন্ন দেশের পর্যটন সংস্থা ও ট্যুর অপারেটর। মেলার টাইটেল স্পন্সর হিসেবে থাকছে বিমান বাংলাদেশ এয়ারলাইন্স, আর পেমেন্ট পার্টনার বিকাশ।
তাসলিম আমিন শোভন বলেন, এবারের মেলা আগের বছরের তুলনায় আরও আকর্ষণীয় হবে। সার্বিক সহযোগিতা দিচ্ছে বেসামরিক বিমান পরিবহন ও পর্যটন মন্ত্রণালয়, সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ ট্যুরিজম বোর্ড, পর্যটন করপোরেশন ও ট্যুরিস্ট পুলিশ।
বিটিটিএফ পর্যটন খাতে দেশি-বিদেশি ব্যবসায়ীদের মধ্যে সংযোগ স্থাপন ও দেশের পর্যটন সম্ভাবনাকে তুলে ধরার অনন্য মঞ্চ জানিয়ে টোয়াবের পরিচালক বলেন, মেলায় থাকবে ৪টি হলে ২০টি প্যাভিলিয়ন ও ২২০টি স্টল। থাকবে বি-টু-বি সেশন, সেমিনার, কান্ট্রি প্রেজেন্টেশন, প্রতিদিন সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান ও দেশের পর্যটন গন্তব্যভিত্তিক প্রামাণ্যচিত্র প্রদর্শনী।
তিনি আরও বলেন, দর্শনার্থীদের জন্য থাকবে আকর্ষণীয় র্যাফেল ড্র, যেখানে অংশ নিতে হলে বিটিটিএফ অ্যাপ দিয়ে রেজিস্ট্রেশন করতে হবে। প্রতিদিন সকাল ১০টা থেকে রাত ৮টা পর্যন্ত মেলা সবার জন্য উন্মুক্ত থাকবে। প্রবেশমূল্য ৫০ টাকা, তবে ছাত্রছাত্রী, মুক্তিযোদ্ধা ও জুলাই যোদ্ধাদের জন্য প্রবেশ ফ্রি।
সংবাদ সম্মেলনে জানানো হয়, ২০০৭ সাল থেকে শুরু হওয়া বিটিটিএফ বাংলাদেশের সবচেয়ে বড় পর্যটন মেলা। এ আয়োজন শুধু ব্যবসায়ী নয়, সাধারণ মানুষকেও ভ্রমণপ্রবণ ও পর্যটন-বান্ধব করে তুলছে।
সংবাদ সম্মেলনে উপস্থিত ছিলেন ইন্টারকন্টিনেন্টাল ঢাকার জেনারেল ম্যানেজার অশ্বিনী নায়ার, রিজেন্সি হোটেল অ্যান্ড রিসোর্ট লিমিটেডের এক্সিকিউটিভ ডাইরেক্টর শাহিদ হামিদ, টোয়াবের প্রথম সহ-সভাপতি আবুল কালাম আজাদ, টোয়াবের সহ-সভাপতি মো. আনোয়ার হোসেন, টোয়াবের সদ্য সাবেক সভাপতি শিবলুল আজম কোরেশী প্রমুখ।
