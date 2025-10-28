  2. জাতীয়

জুলাই সনদ বাস্তবায়নের সুপারিশ প্রধান উপদেষ্টার কাছে হস্তান্তর

বিশেষ সংবাদদাতা
বিশেষ সংবাদদাতা
প্রকাশিত: ০১:২৭ পিএম, ২৮ অক্টোবর ২০২৫
জুলাই জাতীয় সনদ বাস্তবায়নের সুপারিশ নিয়ে মঙ্গলবার (২৮ অক্টোবর) দুপুর ১২টায় রাষ্ট্রীয় অতিথি ভবন যমুনায় যান ঐকমত্য কমিশনের প্রতিনিধিরা, ছবি: সংগৃহীত

জুলাই জাতীয় সনদের বাস্তবায়নের উপায় সম্পর্কিত সুপারিশ অন্তর্বর্তীকালীন সরকারের প্রধান উপদেষ্টা অধ্যাপক মুহাম্মদ ইউনূসের কাছে হস্তান্তর করেছে জাতীয় ঐকমত্য কমিশন।

মঙ্গলবার (২৮ অক্টোবর) দুপুরে এই সুপারিশ হস্তান্তর করা হয়।

প্রধান উপদেষ্টার উপ-প্রেস সচিব আবুল কালাম আজাদ মজুমদার এ তথ্য জানান।

এদিকে, প্রধান উপদেষ্টার প্রেস উইং দুপুর ২টায় রাজধানীর বেইলি রোডের ফরেন সার্ভিস একাডেমিতে প্রেস ব্রিফিংয়ে গণমাধ্যমের সদস্যদের আমন্ত্রণ জানিয়েছেন।

প্রধান উপদেষ্টার উপ-প্রেস সচিব আবুল কালাম আজাদ মজুমদার জানান, প্রেস ব্রিফিংয়ে অধ্যাপক আলী রীয়াজ এবং জাতীয় ঐকমত্য কমিটির সদস্যরা বক্তব্য রাখবেন।

এমইউ/এসএনআর/জিকেএস

