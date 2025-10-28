সারাদেশে বিশেষ অভিযান, গ্রেফতার আরও ১৫৭০
সারাদেশে বিশেষ অভিযান চালিয়েছে পুলিশ। এতে মামলা ও পরোয়ানাভুক্ত আরও এক হাজার ৩৮ আসামিকে গ্রেফতার করা হয়েছে। অন্যান্য ঘটনায় গ্রেফতার হয়েছেন ৫৩২ জন।
মঙ্গলবার (২৮অক্টোবর) পুলিশ সদর দপ্তরের এআইজি (গণমাধ্যম ও জনসংযোগ) এ এইচ এম শাহাদাত হোসেন এ তথ্য জানান।
এআইজি শাহাদাত বলেন, গত ২৪ ঘণ্টায় সারাদেশে পুলিশের বিশেষ অভিযানে মামলা ও পরোয়ানাভুক্ত এক হাজার ৩৮ আসামি এবং অন্যান্য ঘটনায় ৫৩২ জনকে গ্রেফতার করা হয়। মোট গ্রেফতার করা হয়েছে এক হাজার ৫৭০ জনকে।
অভিযানে জব্দ করা হয় বার্মিজ টিপ চাকু দুটি, ৭ এমএম পিস্তল একটি, ৭.৭ এমএম পিস্তলের খালি ম্যাগজিন একটি, ৭.৬২ এমএম পিস্তলের খালি ম্যাগজিন একটি ও রামদা সাতটি।
