সারাদেশে বিশেষ অভিযান, গ্রেফতার আরও ১৫৭০

প্রকাশিত: ০৪:৫৫ পিএম, ২৮ অক্টোবর ২০২৫
সারাদেশে বিশেষ অভিযান চালিয়েছে পুলিশ। এতে মামলা ও পরোয়ানাভুক্ত আরও এক হাজার ৩৮ আসামিকে গ্রেফতার করা হয়েছে। অন্যান্য ঘটনায় গ্রেফতার হয়েছেন ৫৩২ জন।

মঙ্গলবার (২৮অক্টোবর) পুলিশ সদর দপ্তরের এআইজি (গণমাধ্যম ও জনসংযোগ) এ এইচ এম শাহাদাত হোসেন এ তথ্য জানান।

এআইজি শাহাদাত বলেন, গত ২৪ ঘণ্টায় সারাদেশে পুলিশের বিশেষ অভিযানে মামলা ও পরোয়ানাভুক্ত এক হাজার ৩৮ আসামি এবং অন্যান্য ঘটনায় ৫৩২ জনকে গ্রেফতার করা হয়। মোট গ্রেফতার করা হয়েছে এক হাজার ৫৭০ জনকে।

অভিযানে জব্দ করা হয় বার্মিজ টিপ চাকু দুটি, ৭ এমএম পিস্তল একটি, ৭.৭ এমএম পিস্তলের খালি ম্যাগজিন একটি, ৭.৬২ এমএম পিস্তলের খালি ম্যাগজিন একটি ও রামদা সাতটি।

