১৪ মাস কর্মস্থলে অনুপস্থিত, অতিরিক্ত এসপি শাহ নূর বরখাস্ত
কর্মস্থলে গত ১৪ মাস ধরে অনুপস্থিত থাকায় অ্যান্টি টেরোরিজম ইউনিটে (এটিইউ) সংযুক্ত অতিরিক্ত উপ-পুলিশ কমিশনার মো. শাহ নূর আলম পাটওয়ারীকে সাময়িক বরখাস্ত করা হয়েছে। মঙ্গলবার (২৮ অক্টোবর) স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের পুলিশ-১ শাখা থেকে এক প্রজ্ঞাপনে এ বরখাস্তের আদেশ জারি করা হয়।
রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে প্রজ্ঞাপনে সই করেন সিনিয়র সচিব নাসিমুল গনি। বুধবার (২৯ অক্টোবর) বরখাস্তের আদেশ মন্ত্রণালয় থেকে প্রকাশ করা হয়েছে।
প্রজ্ঞাপনে বলা হয়, রংপুর আরপিএমপির অতিরিক্ত উপ-পুলিশ কমিশনার (ডিবি), বর্তমানে অ্যান্টি টেরোরিজম ইউনিটে সংযুক্ত মো. শাহ নূর আলম পাটওয়ারী কর্তৃপক্ষের বিনা অনুমতিতে গত বছরের ১৯ আগস্ট থেকে কর্মস্থলে অনুপস্থিত রয়েছেন।
সরকারি কর্মচারী বিধিমালা, ২০১৮ অনুসারে অসদাচরণ ও পলায়নের শাস্তিযোগ্য অপরাধে অভিযুক্ত হওয়ায় যেদিন থেকে অনুপস্থিত সেদিন থেকে সরকারি চাকরি থেকে তাকে সাময়িক বরখাস্ত করা হলো। সাময়িক বরখাস্তকালীন তিনি খোরপোষ ভাতা পাবেন।
জানা গেছে, ছুটি না নিয়ে কর্মস্থলে অনুপস্থিত থাকায় এ পর্যন্ত ৩০ জনের বেশি পুলিশ কর্মকর্তাকে বরখাস্ত করা হয়েছে।
