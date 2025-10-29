কালিগঞ্জের সাবেক পৌর মেয়রসহ আওয়ামী লীগের ৫ নেতা গ্রেফতার

কালিগঞ্জের সাবেক পৌর মেয়রসহ আওয়ামী লীগের ৫ নেতা গ্রেফতার
রাজধানীর বিভিন্ন স্থানে অভিযান চালিয়ে গাজীপুরের কালিগঞ্জ পৌরসভার সাবেক মেয়রসহ কার্যক্রম নিষিদ্ধ আওয়ামী লীগ ও সহযোগী সংগঠনের পাঁচজন নেতাকর্মীকে গ্রেফতার করেছে ঢাকা মহানগর গোয়েন্দা পুলিশ (ডিবি)।
বুধবার (২৯ অক্টোবর) ডিএমপির মিডিয়া অ্যান্ড পাবলিক রিলেশন্স বিভাগের উপ-পুলিশ কমিশনার মুহাম্মদ তালেবুর রহমান এ তথ্য জানান।
গ্রেফতাররা হলো- গাজীপুর জেলার কালিগঞ্জ পৌর আওয়ামী লীগের সভাপতি ও কালিগঞ্জ পৌরসভার সাবেক মেয়র এম রবিন হোসেন (৫৪), চাঁদপুর জেলার কচুয়া উপজেলা আওয়ামী লীগের সহ-সভাপতি ও কেন্দ্রীয় কৃষক লীগের সদস্য ইসাহাক সিকদার (৬৩), ছাত্রলীগের সক্রিয় কর্মী মো. ইসতিয়াক মিলন (২৩), শ্যামপুর থানা আওয়ামী লীগের সহ-সভাপতি ইব্রাহিম আহমেদ রিপন (৪৮) ও জামালপুর জেলার মাদারগঞ্জ উপজেলা আওয়ামী লীগের যুগ্ম-সাধারণ সম্পাদক রায়হান রহমতুল্লাহ ওরফে রিমু (৫০)।
ডিবির বরাত দিয়ে তালেবুর রহমান বলেন, বুধবার (২৯ অক্টোবর) ভোর আনুমানিক ৪টার দিকে ভাটারা থানার বসুন্ধরা আবাসিক এলাকা থেকে এম রবিন হোসেনকে গ্রেফতার করে ডিবি গুলশান বিভাগের একটি টিম। একদিন আগে মঙ্গলবার (২৮ অক্টোবর) রাত আনুমানিক ১০টা ৪৫ মিনিটের দিকে শান্তিনগর এলাকায় অভিযান পরিচালনা করে ইসাহাক সিকদারকে গ্রেফতার করে ডিবি তেজগাঁও বিভাগের একটি টিম। একই দিন সন্ধ্যা তেজগাঁও নাবিস্কো এলাকায় অভিযান পরিচালনা করে মো. ইসতিয়াক মিলনকে গ্রেফতার করে ডিবি লালবাগ বিভাগের লালবাগ জোনাল টিম।
অন্যদিকে, একইদিন রাত আনুমানিক পৌনে ১১টার দিকে গুলশান এলাকায় অভিযান পরিচালনা করে ইব্রাহিম আহমেদ রিপনকে গ্রেফতার করে ডিবি সাইবার বিভাগের একটি টিম। রাত আনুমানিক ১১টা ৪৫ মিনিটের দিকে নিকুঞ্জ-২ এলাকায় অভিযান পরিচালনা করে রায়হান রহমতুল্লাহ ওরফে রিমুকে গ্রেফতার করে ডিবি সাইবার বিভাগের আরেকটি টিম।
গ্রেফতারদের বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা প্রক্রিয়াধীন বলেও জানান তিনি।
