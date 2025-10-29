  2. জাতীয়

দারুস সালামে বিভিন্ন অপরাধে গ্রেফতার ১৮

নিজস্ব প্রতিবেদক
প্রকাশিত: ০৪:৩৯ পিএম, ২৯ অক্টোবর ২০২৫
পুলিশের বিশেষ অভিযানে গ্রেফতার আসামিরা

রাজধানীর দারুস সালাম থানার বিভিন্ন অপরাধপ্রবণ এলাকায় বিশেষ অভিযান চালিয়ে বিভিন্ন অপরাধে জড়িত ১৮ জনকে গ্রেফতার করেছে পুলিশ।

বুধবার (২৯ অক্টোবর) ডিএমপির মিডিয়া অ্যান্ড পাবলিক রিলেশন্স বিভাগের উপ-পুলিশ কমিশনার মুহাম্মদ তালেবুর রহমান এক বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানান।

গ্রেফতার ব্যক্তিরা হলেন— মো. আফজাল হোসেন বাবু (৩৫), মো. আজিজুল ইসলাম (৩২), মো. বশির (৩৫), মো. বাবু (৪৫), মো. জাবেদ রহমান (২৩), মো. নিরব (২০), মো. রাজীব (২৭), মো. চুন্নু মিয়া (৫০), মো. রফিকুল ইসলাম (৪০), মো. রবিন হাসান (২০), মো. শাহীন খান (২৯), মো. এনায়েত হক শাকিল (২৬), মো. সোহাগ (৩০), মো. মিজানুর রহমান (২৬), মো. আরমান আলী (২৩), মো. ফায়েক (২৭), মো. সাইদুল ইসলাম (৩৮) ও রবিউল ইসলাম (৩২)।

দারুস সালাম থানার বরাত দিয়ে মুহাম্মদ তালেবুর রহমান জানান, মঙ্গলবার (২৮ অক্টোবর) দিনব্যাপী বিশেষ অভিযান চালিয়ে থানা এলাকায় বিভিন্ন স্থান থেকে ১৮ জনকে গ্রেফতার করা হয়। গ্রেফতারদের মধ্যে নিয়মিত মামলা, মাদক মামলা ও অন্যান্য অপরাধে জড়িত ব্যক্তিরাও রয়েছেন। তাদের সবাই আদালতে পাঠানো হয়েছে।

