সৌদি প্রবাসীদের আইনি সুরক্ষা দিতেই চুক্তি: আইন উপদেষ্টা
আইন বিচার ও সংসদবিষয়ক উপদেষ্টা অধ্যাপক ড. আসিফ নজরুল বলেছেন, সৌদি প্রবাসী বাংলাদেশি শ্রমিকদের আইনগত নিরাপত্তা বিধান, কল্যাণ ও অধিকার রক্ষার্থে সৌদি সরকারের সঙ্গে চুক্তি করেছে অন্তর্বর্তী সরকার।
তিনি বলেন, সৌদি আরবে বাংলাদেশের ৩৫ লাখ থেকে ৪০ লাখ শ্রমিক কাজ করে। এ চুক্তির আওতায় এখন থেকে সৌদি প্রবাসী শ্রমিকরা চাকরি পরিবর্তনের ক্ষেত্রে, যদি ঠিকমতো বেতন না পান, এছাড়া কল্যাণমূলক পদক্ষেপের ক্ষেত্রে বা তারা কেউ দেশে চলে আসতে চান, এসব ক্ষেত্রে তাদের সুযোগ সুবিধা ও নিরাপত্তা বাড়ানোর চেষ্টা করা হয়েছে। এমনকি সৌদির নিয়োগকর্তাদের মধ্যে কোনো ঘাপলা বা ত্রুটি থাকলে সেক্ষেত্রে দায় নির্ধারণের ব্যবস্থা করা হয়েছে।
বৃহস্পতিবার (৩০ অক্টোবর ) রাজধানীর বেইলি রোডের ফরেন সার্ভিস একাডেমিতে আয়োজিত এক প্রেস ব্রিফিংয়ে তিনি এসব তথ্য জানান।
আসিফ নজরুল বলেন, উপমহাদেশের মধ্যে প্রথম দেশ হিসেবে সৌদি আরবের সঙ্গে বাংলাদেশ এ ধরনের চুক্তি করলো। এ চুক্তির জন্য আগেও বহু চেষ্টা করা হয়েছে। আমাদের সরকারের আমলে এটা হয়েছে। সৌদি আরবে যারা রয়েছেন কল্যাণ ও অধিকার রক্ষার ক্ষেত্রে বড় ভূমিকা রাখবে বলে তিনি আশাবাদ ব্যক্ত করেন।
