মোহাম্মদপুরে শীর্ষ ছিনতাইকারী ‘পাঁয়তারা শাহীন’ অস্ত্রসহ গ্রেফতার
রাজধানীর মোহাম্মদপুর থেকে শীর্ষ ছিনতাইকারী ‘পাঁয়তারা শাহীন’ (২৫)–কে দেশি অস্ত্রসহ গ্রেফতার করেছে পুলিশ।
বৃহস্পতিবার (৩০ অক্টোবর) গভীর রাতে রায়েরবাজার সাদেক খান কৃষি মার্কেটের সামনে অভিযান চালিয়ে তাকে আটক করে মোহাম্মদপুর থানা পুলিশ।
রায়েরবাজার পুলিশ ফাঁড়ির ইনচার্জ উপ-পরিদর্শক (এসআই) মো. নাজমুল হাসান বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন।
তিনি জানান, গোপন সংবাদের ভিত্তিতে জানা যায়, দেশি অস্ত্র নিয়ে ছিনতাইয়ের উদ্দেশ্যে শাহীন ওই এলাকায় অবস্থান করছিল। পরে অভিযান চালিয়ে তাকে গ্রেফতার করা হয়। তার কাছ থেকে একটি ধারালো অস্ত্র উদ্ধার করা হয়েছে।
এসআই নাজমুল আরও বলেন, শাহীনের বিরুদ্ধে মোহাম্মদপুর থানায় ছিনতাইসহ একাধিক মামলা রয়েছে। তার নামে আরও কয়েকটি মামলার ওয়ারেন্টও আছে।
টিটি/এসএনআর/এমএস